Mauricio Souza Doakan 6 Pemain Persija Jakarta Tembus Skuad Final Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengirim doa terbaik untuk enam anak asuhnya yang dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Ia berharap keenamnya terpilih masuk skuad final.

Juru taktik Timnas Indonesia, John Herdman, telah memanggil 41 pemain sementara untuk menjalani pemusatan latihan (TC) jelang FIFA Series 2026. Yang menarik, Persija menjadi klub penyumbang pemain terbanyak.

1. Rekrutan Baru

Total ada enam pemain Persija yang dilirik oleh Herdman. Keenam pemain itu adalah Jordi Amat, Rizky Ridho, Mauro Zijlstra, Fajar Fathurrahman, Witan Sulaeman, dan Dony Tri Pamungkas.

“Untuk pemain Persija yang dipanggil Timnas Indonesia, beberapa di antaranya merupakan pemain rekrutan baru,” kata Souza, dikutip Senin (16/3/2026).

Pria asal Brasil itu berharap enam anak asuhnya dalam kondisi terbaik saat menjalani TC Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Dengan begitu, mereka bisa membantu Skuad Garuda dengan maksimal saat berlaga di ajang tersebut.

“Harapannya mereka dalam kondisi yang bagus untuk memenuhi panggilan itu, untuk bisa bantu tim nasional,” terangnya.