Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi: Pratama Arhan dan Ivar Jenner Resmi Absen?

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB akan diulas Okezone.

Dikabarkan, masih ada empat pemain Timnas Indonesia yang dirawat di Jakarta dan diragukan bergabung dengan skuad Garuda di Hanoi, Vietnam. Sebanyak empat pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Pratama Arhan, Nadeo Argawinata dan Dimas Drajad.

(Pratama Arhan dikabar terkena DBD. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Terbaru, Rafael Struick yang belum dalam kondisi fit 100 persen, terbang sendirian ke Vietnam. Diharapkan, penyerang 20 tahun itu segera mengembalikan kondisi fisiknya sehingga siap tampil melawan Timnas Vietnam besok malam.

Jika Pratama Arhan dan Ivar Jenner benar absen, apa formasi yang bakal digunakan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun itu diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3.

Dalam formasi ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Muhammad Adi Satryo. Selanjutnya, tiga bek sejajar ditempati Rizky Ridho, Jay Idzes dan Justin Hubner.

Sebelumnya, Justin Hubner sempat terserang demam di Vietnam. Namun, kabar terbaru, Justin Hubner siap tampil di laga sengit kontra skuad Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam.