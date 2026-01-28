Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Susul Maarten Paes ke Ajax Amsterdam, Nomor 1 Dean James!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |21:09 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Susul Maarten Paes ke Ajax Amsterdam, Nomor 1 Dean James!
Ada 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa susul Maarten Paes ke Ajax Amsterdam. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa susul Maarten Paes ke Ajax Amsterdam akan diulas Okezone. Maarten Paes dalam waktu dekat akan diresmikan sebagai kiper anyar Ajax Amsterdam. Rabu (28/1/2026), Maarten Paes akan menjalani tes medis bersama Die Amsterdammers -julukan Ajax Amsterdam.

“Ajax sepakat merekrut Maarten Paes dari FC Dallas secara permanen. Kontrak Maarten Paes berlaku hingga 30 Juni 2029. Tahap selanjutnya adalah tes medis setelah kesepakatan resmi disetujui dan disetujui oleh agen SEG, Boy Kuijpers,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

Menurut media Belanda Voetbal Primeur, Direktur Teknik Ajax Amsterdam Jordi Cruyff dan Denny Landzaat (asisten pelatih Ajax Amsterdam) memiliki andil atas kehadiran Maarten Paes. Sekadar diketahui, Jordi Cruyff hingga kini masih menjabat sebagai Penasihat Teknis PSSI. Sementara Denny Landzaat, merupakan mantan asisten pelatih Timnas Indonesia.

Pemain-pemain yang tampil apik selama membela Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert, termasuk Maarten Paes yang melakukan tujuh penyelamatan saat skuad Garuda kalah 2-3 dari Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025, berpotensi dibawa ke Ajax Amsterdam. Siapa saja?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa susul Maarten Paes ke Ajax Amsterdam:

1. Dean James

Dean James saat membela Go Ahead Eagles. (Foto: Instagram/gaeagles)

Media Belanda, Ajax1, pernah menyarankan Ajax Amsterdam untuk merekrut fullback kiri Go Ahead Eagles, Dean James. Bersama Go Ahead Eagles musim ini, Dean James telah mencatatkan satu gol dan empat assist dari 26 pertandingan.

"James nyaman menguasai bola, memiliki ancaman serangan yang dibutuhkan, dan terbiasa bermain di level Eredivisie. Selain itu, menurut basis data FootballTransfers, James memiliki nilai pasar 1,5 juta euro, jumlah yang masih mampu dibeli Ajax,” tulis Ajax1.

Di Timnas Indonesia era Patrick Kluivert, Dean James merupakan fullback kiri andalan. Saking apiknya performa Dean James, Patrick Kluivert sampai menggeser Calvin Verdonk ke lini tengah Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/51/3198171/asnawi_mangkualam_dipastikan_absen_hingga_akhir_musim_2025_2026_asnawibhr-eaVJ_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Absen hingga Akhir Musim karena Cedera Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/49/3198083/dony_tri_pamungkas-3gzD_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Mauricio Souza Yakin Dony Tri Pamungkas Bakal Dipanggil Pelatih Timnas Indonesia John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/51/3198074/7_pemain_naturalisasi_yang_kariernya_meningkat_setelah_membela_timnas_indonesia_maartenpaes-xcFr_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi yang Kariernya Meningkat Setelah Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Maarten Paes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/51/3197840/john_herdman_minta_mental_pemain_timnas_indonesia_sekuat_baja_fifacom-aFXQ_large.jpg
Permintaan John Herdman ke Pemain Timnas Indonesia: Punya Energi Luar Biasa dan Mental Baja!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/28/11/1670905/percaya-diri-usai-menang-telak-indonesia-tantang-kyrgyzstan-di-afc-futsal-asian-cup-2026-di-vision-cko.webp
Percaya Diri Usai Menang Telak, Indonesia Tantang Kyrgyzstan di AFC Futsal Asian Cup 2026 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/28/hary_tanoesoedibjo.jpg
Hary Tanoesoedibjo Dorong Atlet Indonesia Naik Kelas di Asian Pool Championship 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement