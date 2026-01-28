3 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Susul Maarten Paes ke Ajax Amsterdam, Nomor 1 Dean James!

Ada 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa susul Maarten Paes ke Ajax Amsterdam. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa susul Maarten Paes ke Ajax Amsterdam akan diulas Okezone. Maarten Paes dalam waktu dekat akan diresmikan sebagai kiper anyar Ajax Amsterdam. Rabu (28/1/2026), Maarten Paes akan menjalani tes medis bersama Die Amsterdammers -julukan Ajax Amsterdam.

“Ajax sepakat merekrut Maarten Paes dari FC Dallas secara permanen. Kontrak Maarten Paes berlaku hingga 30 Juni 2029. Tahap selanjutnya adalah tes medis setelah kesepakatan resmi disetujui dan disetujui oleh agen SEG, Boy Kuijpers,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

Menurut media Belanda Voetbal Primeur, Direktur Teknik Ajax Amsterdam Jordi Cruyff dan Denny Landzaat (asisten pelatih Ajax Amsterdam) memiliki andil atas kehadiran Maarten Paes. Sekadar diketahui, Jordi Cruyff hingga kini masih menjabat sebagai Penasihat Teknis PSSI. Sementara Denny Landzaat, merupakan mantan asisten pelatih Timnas Indonesia.

Pemain-pemain yang tampil apik selama membela Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert, termasuk Maarten Paes yang melakukan tujuh penyelamatan saat skuad Garuda kalah 2-3 dari Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025, berpotensi dibawa ke Ajax Amsterdam. Siapa saja?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa susul Maarten Paes ke Ajax Amsterdam:

1. Dean James

Media Belanda, Ajax1, pernah menyarankan Ajax Amsterdam untuk merekrut fullback kiri Go Ahead Eagles, Dean James. Bersama Go Ahead Eagles musim ini, Dean James telah mencatatkan satu gol dan empat assist dari 26 pertandingan.

"James nyaman menguasai bola, memiliki ancaman serangan yang dibutuhkan, dan terbiasa bermain di level Eredivisie. Selain itu, menurut basis data FootballTransfers, James memiliki nilai pasar 1,5 juta euro, jumlah yang masih mampu dibeli Ajax,” tulis Ajax1.

Di Timnas Indonesia era Patrick Kluivert, Dean James merupakan fullback kiri andalan. Saking apiknya performa Dean James, Patrick Kluivert sampai menggeser Calvin Verdonk ke lini tengah Timnas Indonesia.