Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Efek Timnas Vietnam Kalah dari Timnas Indonesia di Leg I, Tiket Pertandingan di Stadion My Dinh Kurang Laku dan Sepi Peminat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |14:07 WIB
Efek Timnas Vietnam Kalah dari Timnas Indonesia di Leg I, Tiket Pertandingan di Stadion My Dinh Kurang Laku dan Sepi Peminat
Tiket laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Stadion My Dinh sepi peminat. (Foto: VFF)
A
A
A

HANOI – Kekalahan dari Timnas Indonesia di pertemuan pertama di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia memberikan dampak buruk untuk Timnas Vietnam. Sebab jelang pertemuan kedua yang digelar di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam, pada Selasa 26 Maret 2024, pendukung Golden Star Warriors tampaknya tak tertarik untuk menontonnya secara langsung.

Hal itu dikarenakan sampai saat ini dikabarkan tiket untuk nonton langsung di Stadion My Dinh kurang laku lantaran sepi peminat. Padahal laga tersebut tinggal sehari lagi untuk dimainkan.

Menurunnya minat pendukung Timnas Vietnam untuk melihat pasukan Philippe Troussier secara langsung di stadion itu dikabarkan oleh media setempat. Menurut laporan dari media Vietnam, Dan Tri, Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) sudah membuka pembelian tiket secara offline lantaran sepinya saat penjualan dilakukan secara online.

Akan tetapi, penjualan tiket offline di kantor pusat VFF pun dikabarkan Dan Tri sepi peminat. Tak ada antrean yang panjang untuk membeli tiket pertandingan antara Timnas Indonesia vs Vietnam di Stadion My Dinh besok malam.

Stadion My Dinh

Masih dari pantauan Dan Tri, sepinya peminat pembeli tiket offline diduga karena faktor kekalahan Vietnam 0-1 dari Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Laga di SUGBK itu merupakan matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang mana digelar pada 21 Maret 2024.

“Dengan situasi sekarang (usai Vietnam kalah dari Timnas Indonesia di SUGBK), akan sangat sulit melihat Stadion My Dinh terisi penuh,” bunyi laporan dari media Vietnam, Dan Tri, dikutip Senin (25/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/51/1662747/united-cup-2026-hadir-di-awal-tahun-saksikan-aksi-tim-tenis-dunia-streaming-di-vision-ypl.webp
United Cup 2026 Hadir di Awal Tahun, Saksikan Aksi Tim Tenis Dunia Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/persib_bandung_andrew_jung.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persik Vs Persib di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement