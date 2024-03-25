Efek Timnas Vietnam Kalah dari Timnas Indonesia di Leg I, Tiket Pertandingan di Stadion My Dinh Kurang Laku dan Sepi Peminat

HANOI – Kekalahan dari Timnas Indonesia di pertemuan pertama di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia memberikan dampak buruk untuk Timnas Vietnam. Sebab jelang pertemuan kedua yang digelar di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam, pada Selasa 26 Maret 2024, pendukung Golden Star Warriors tampaknya tak tertarik untuk menontonnya secara langsung.

Hal itu dikarenakan sampai saat ini dikabarkan tiket untuk nonton langsung di Stadion My Dinh kurang laku lantaran sepi peminat. Padahal laga tersebut tinggal sehari lagi untuk dimainkan.

Menurunnya minat pendukung Timnas Vietnam untuk melihat pasukan Philippe Troussier secara langsung di stadion itu dikabarkan oleh media setempat. Menurut laporan dari media Vietnam, Dan Tri, Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) sudah membuka pembelian tiket secara offline lantaran sepinya saat penjualan dilakukan secara online.

Akan tetapi, penjualan tiket offline di kantor pusat VFF pun dikabarkan Dan Tri sepi peminat. Tak ada antrean yang panjang untuk membeli tiket pertandingan antara Timnas Indonesia vs Vietnam di Stadion My Dinh besok malam.

Masih dari pantauan Dan Tri, sepinya peminat pembeli tiket offline diduga karena faktor kekalahan Vietnam 0-1 dari Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Laga di SUGBK itu merupakan matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang mana digelar pada 21 Maret 2024.

“Dengan situasi sekarang (usai Vietnam kalah dari Timnas Indonesia di SUGBK), akan sangat sulit melihat Stadion My Dinh terisi penuh,” bunyi laporan dari media Vietnam, Dan Tri, dikutip Senin (25/4/2024).