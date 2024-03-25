Justin Hubner Sampaikan Sinyal Buruk di Instagram, Siap Turun di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam?

BEK Timnas Indonesia, Justin Hubner, sempat menyampaikan sinyal buruk di stories Instagram-nya yang eksklusif. Ia menaruh emoji tengah demam di Hanoi, Vietnam pada Minggu, 24 Maret 2024.

Sekadar diketahui, sejumlah pemain Timnas Indonesia terserang demam kelar menghadapi Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB.

Baca Juga:

(Rafael Struick (paling kiri) terlihat kelelahan kelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)

Pemain pertama yang terkonfirmasi mengalami demam adalah Rafael Struick. Bahkan terpantau di stories instagram-nya yang berbayar, penyerang ADO Den Haag itu masih berada di Jakarta hingga kini (kabar terbaru Rafael Struick sudah dalam perjalanan ke Vietnam).

Selain Rafael Struick, ada Sandy Walsh yang juga terkena demam. Kebetulan, Rafael Struick dan Sandy Walsh berada di kamar yang sama selama di Jakarta.

Namun, Sandy Walsh tidak berangkat ke Hanoi, Vietnam, untuk membela Timnas Indonesia kontra Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Sandy Walsh tidak berangkat karena pemain milik KV Mechelen ini terkena akumulasi kartu. Selain Sandy Walsh, kabarnya Ivar Jenner juga masih berada di Jakarta karena alasan yang sama.