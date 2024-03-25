Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Sampaikan Sinyal Buruk di Instagram, Siap Turun di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |13:57 WIB
Justin Hubner Sampaikan Sinyal Buruk di Instagram, Siap Turun di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam?
Justin Hubner siap tempur di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: REUTERS)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Justin Hubner, sempat menyampaikan sinyal buruk di stories Instagram-nya yang eksklusif. Ia menaruh emoji tengah demam di Hanoi, Vietnam pada Minggu, 24 Maret 2024.

Sekadar diketahui, sejumlah pemain Timnas Indonesia terserang demam kelar menghadapi Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB.

Rafael Struick (paling kiri) terlihat kelelahan kelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)

Baca Juga:
baca_juga

(Rafael Struick (paling kiri) terlihat kelelahan kelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)

Pemain pertama yang terkonfirmasi mengalami demam adalah Rafael Struick. Bahkan terpantau di stories instagram-nya yang berbayar, penyerang ADO Den Haag itu masih berada di Jakarta hingga kini (kabar terbaru Rafael Struick sudah dalam perjalanan ke Vietnam).

Selain Rafael Struick, ada Sandy Walsh yang juga terkena demam. Kebetulan, Rafael Struick dan Sandy Walsh berada di kamar yang sama selama di Jakarta.

Namun, Sandy Walsh tidak berangkat ke Hanoi, Vietnam, untuk membela Timnas Indonesia kontra Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Sandy Walsh tidak berangkat karena pemain milik KV Mechelen ini terkena akumulasi kartu. Selain Sandy Walsh, kabarnya Ivar Jenner juga masih berada di Jakarta karena alasan yang sama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193637/berikut_lima_kesamaan_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dan_shin_tae_yong-enJ6_large.jpg
5 Kesamaan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Dibenci Pengamat Sepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193629/john_herdman_bisa_melobi_pascal_struijk_untuk_membela_timnas_indonesia_pascalstruijk-Xi49_large.jpg
John Herdman Panggil Pascal Struijk yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193620/ezra_walian_siap_comeback_ke_timnas_indonesia_ezrawalian-qOhL_large.jpg
Ezra Walian Lempar Kode Setelah John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Siap Dipanggil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193611/para_pemain_timnas_indonesia-4Eao_large.jpg
5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662861/john-herdman-bakal-pelajari-budaya-indonesia-demi-melebur-dengan-skuad-garuda-nwn.webp
John Herdman Bakal Pelajari Budaya Indonesia demi Melebur dengan Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193602/john_herdman_singkirkan_4_pelatih_lain_untuk_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_pssi-JZkb_large.jpg
Bocor! John Herdman Singkirkan 4 Pelatih untuk Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement