HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam, Shin Tae-yong Berniat Pecahkan Rekor 20 Tahun Garuda Tak Pernah Menang di Hanoi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |13:42 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam, Shin Tae-yong Berniat Pecahkan Rekor 20 Tahun Garuda Tak Pernah Menang di Hanoi
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI - Tim Nasional (Timnas) Indonesia tercatat belum pernah menang di Hanoi, markas Timnas Vietnam dalam 20 tahun terakhir. Menariknya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku siap memecahkan rekor buruk itu saat Garuda menantang Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ya, Timnas Indonesia dan Vietnam memang akan berhadapan kembali dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, Selasa 26 Maret 2024.

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia memang punya catatan buruk saat bermain di kandang Vietnam. Namun, dia pastikan dalam sepakbola segala kemungkinan bisa saja terjadi, apalagi timnya jauh lebih baik saat ini.

"Statistik selalu bisa berubah," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Senin (25/3/2024).

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Timnas Indonesia sangat bersemangat untuk memutus catatan buruk dalam 20 tahun itu. Hal itu sebagai bukti Timnas Indonesia mampu mencatatkan kembali rekor apik dengan komposisi tim saat ini.

"Kami yakin kali ini kami bisa memecahkan rekor-rekor lama untuk menciptakan tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia," sambung Shin Tae-yong.

