LIGA INGGRIS

Joshua Kimmich Takkan Pilih Arsenal Jika Ada Kesempatan Main di Liga Inggris

Admiraldy Eka Saputra, Jurnalis - Senin, 25 Maret 2024 | 04:47 WIB
Joshua Kimmich Takkan Pilih Arsenal Jika Ada Kesempatan Main di Liga Inggris
Joshua Kimmich diisukan hengkang dari Bayern Munich di musim panas nanti (Foto: Reuters)
A
A
A

JOSHUA Kimmich diyakini takkan tertarik membela Arsenal jika memiliki kesempatan bermain di Liga Inggris. Pendapat tersebut datang dari legenda The Gunners, Mikael Silvestre.

Seperti diketahui, Kimmich digosipkan bakal cabut dari Bayern pada musim panas nanti. Kontraknya di Allianz Arena habis di tahun 2025 dan hingga saat ini dia belum mau memperpanjang kontraknya.

Liga Inggris disebut-sebut bakal jadi salah satu tujuan sang pemain. Namun, bek kanan asal Jerman itu diyakini takkan tertarik untuk bergabung ke Arsenal.

“Dia pemain top dan tentunya Premier League harus masuk dalam radarnya," ujar Silvestre, dilansir dari laman Football London.

"Dia ingin menemukan proyek yang tepat untuknya dan saya tidak yakin apakah Arsenal akan menjadi pilihan yang dia inginkan, tapi dia bisa menjadi pemain yang dicari klub," ujarnya lagi.

Telusuri berita bola lainnya
