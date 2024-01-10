Gelandang Bayern Munich Joshua Kimmich Masuk Daftar Incaran PSG

Josua Kimmich jadi target PSG di bursa transfer musim dingin 2024 (Foto: Reuters)

PARIS - Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan sedang membidik gelandang Bayern Munich, Joshua Kimmich. Pelatih PSG, Luis Enrique disebut sangat tertarik dengan bakat Kimmich.

PSG bergerak cepat di bursa transfer musim dingin Januari 2024. Meski belum ada pemain yang resmi didatangkan, Les Parisiens -julukan PSG- tak mau ketinggalan berburu bakat baru.

Menurut laporan Diario AS, PSG kini sedang memantau situasi Kimmich. Gelandang Bayern Munich itu juga sempat menyatakan diri ingin mengakhiri karier di luar Jerman.

"Paris Saint Germain bermimpi merekrut Joshua Kimmich. Kontrak gelandang Bayern berusia 28 tahun itu berakhir pada Juni 2025 dan tidak menyembunyikan secara pribadi, bahwa ia berniat mengakhiri karirnya di luar Jerman," tulis laporan Diario AS, Selasa (9/1/2024).

Ditambah lagi, Luis Enrique sebagai sang pelatih menyukai bakat Kimmich. Di sisi lain, Bayern Munich sendiri juga dikabarkan ingin mendatangkan bek PSG, Nordi Mukiele.

Mukiele bisa menjadi pelicin negosiasi PSG untuk mendatangkan Kimmich. Namun, Kimmich kabarnya telah menolak tawaran dari Les Parisiens.