HOME BOLA LIGA ITALIA

Kabar Buruk untuk AC Milan, Simon Kjaer Alami Cedera saat Perkuat Timnas Denmark

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |21:02 WIB
Kabar Buruk untuk AC Milan, Simon Kjaer Alami Cedera saat Perkuat Timnas Denmark
Simon Kjaer kala membela AC Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

COPENHAGEN – Kabar buruk datang untuk AC Milan. Sebab, pemain mereka Simon Kjaer, mengalami cedera saat memperkuat Timnas Denmark.

Ya, Simon Kjaer turut memperkuat Timnas Denmark kala melawan Timnas Swiss dalam laga uji coba. Laga itu digelar pada Minggu (24/3/2024) dini hari WIB.

Simon Kjaer

Dalam laga tersebut, pemain berposisi bek itu ditarik keluar lapangan pada menit ke-66. Dikabarkan, Simon Kjaer mengalami masalah pada otot kaki.

Pelatih Timnas Denmark, Kasper Hjulmand, pun mengonfirmasi Simon Kjaer mengalami cedera dalam laga itu. Dia membeberkan lebih jauh kondisi pemainnya.

"Kjaer merasakan sesuatu di bagian belakang pahanya," kata Kasper Hjulmand, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (24/3/2024).

"Menurut, saya itu bukan sesuatu yang serius, tapi kami belum tahu persisnya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
