Kabar Buruk untuk AC Milan, Simon Kjaer Alami Cedera saat Perkuat Timnas Denmark

COPENHAGEN – Kabar buruk datang untuk AC Milan. Sebab, pemain mereka Simon Kjaer, mengalami cedera saat memperkuat Timnas Denmark.

Ya, Simon Kjaer turut memperkuat Timnas Denmark kala melawan Timnas Swiss dalam laga uji coba. Laga itu digelar pada Minggu (24/3/2024) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, pemain berposisi bek itu ditarik keluar lapangan pada menit ke-66. Dikabarkan, Simon Kjaer mengalami masalah pada otot kaki.

Pelatih Timnas Denmark, Kasper Hjulmand, pun mengonfirmasi Simon Kjaer mengalami cedera dalam laga itu. Dia membeberkan lebih jauh kondisi pemainnya.

"Kjaer merasakan sesuatu di bagian belakang pahanya," kata Kasper Hjulmand, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (24/3/2024).

"Menurut, saya itu bukan sesuatu yang serius, tapi kami belum tahu persisnya," lanjutnya.