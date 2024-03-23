Zlatan Ibrahimovic Bisa Bantu AC Milan Gaet Striker Tajam Sporting Lisbon Viktor Gyokeres

MILAN - AC Milan tengah mengincar striker tajam Sporting Lisbon, Viktor Gyokeres. Sosok penasihat klub, Zlatan Ibrahimovic, dinilai bisa membantu mereka mendapatkan sang penyerang idaman karena berasal dari negara yang sama, yakni Swedia.

Olivier Giroud masih tampil apik bersama Milan musim ini di usianya yang sudah 37 tahun. Namun, kontraknya akan habis pada akhir musim 2023-2024 dan kabarnya pria asal Prancis itu bakal menuju ke klub Liga Amerika Serikat alias Major League Soccer (MLS).

Kondisi itu membuat tim asuhan Stefano Pioli harus mencari penyerang baru sebagai penggantinya. Nama Gyokeres pun muncul sebagai daftar teratas incaran setelah tampil impresif sepanjang musim ini.

Penyerang berusia 25 tahun itu telah membukukan 36 gol dan 14 assist dalam 39 penampilan untuk Sporting Lisbon di semua kompetisi musim ini. Pada musim lalu, ia sukses menjadi top skor kedua divisi dua Liga Inggris bersama Coventry City dengan 21 gol dan membantu timnya lolos ke babak playoff.

Sporting sendiri mendatangkannya dari Coventry City dengan mahar sebesar 20 juta Euro (setara Rp343,5 miliar) ditambah bonus 4 juta Euro (setara Rp68,7 miliar) pada musim panas 2024. Gyokeres menandatangani kontrak selama lima tahun dengan klausul pelepasan sebesar 100 juta Euro (setara Rp1,7 triliun).

Menurut laporan Football Italia, Sabtu (23/3/2024), angka tersebut bisa berpotensi diturunkan jika Gyokeres ingin hengkang. Namun, jika itu terjadi, banderolnya kemungkinan masih berada di angka 50-60 juta Euro (setara Rp858 miliar-Rp1 triliun).