Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Zlatan Ibrahimovic Bisa Bantu AC Milan Gaet Striker Tajam Sporting Lisbon Viktor Gyokeres

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |21:03 WIB
Zlatan Ibrahimovic Bisa Bantu AC Milan Gaet Striker Tajam Sporting Lisbon Viktor Gyokeres
AC Milan membidik Viktor Gyokeres dari Sporting Lisbon (Foto: Reuters/Pedro Nunes)
A
A
A

MILAN - AC Milan tengah mengincar striker tajam Sporting Lisbon, Viktor Gyokeres. Sosok penasihat klub, Zlatan Ibrahimovic, dinilai bisa membantu mereka mendapatkan sang penyerang idaman karena berasal dari negara yang sama, yakni Swedia.

Olivier Giroud masih tampil apik bersama Milan musim ini di usianya yang sudah 37 tahun. Namun, kontraknya akan habis pada akhir musim 2023-2024 dan kabarnya pria asal Prancis itu bakal menuju ke klub Liga Amerika Serikat alias Major League Soccer (MLS).

Viktor Gyokeres tajam bersama Sporting Lisbon (Foto: Reuters/Pedro Nunes)

Kondisi itu membuat tim asuhan Stefano Pioli harus mencari penyerang baru sebagai penggantinya. Nama Gyokeres pun muncul sebagai daftar teratas incaran setelah tampil impresif sepanjang musim ini.

Penyerang berusia 25 tahun itu telah membukukan 36 gol dan 14 assist dalam 39 penampilan untuk Sporting Lisbon di semua kompetisi musim ini. Pada musim lalu, ia sukses menjadi top skor kedua divisi dua Liga Inggris bersama Coventry City dengan 21 gol dan membantu timnya lolos ke babak playoff.

Sporting sendiri mendatangkannya dari Coventry City dengan mahar sebesar 20 juta Euro (setara Rp343,5 miliar) ditambah bonus 4 juta Euro (setara Rp68,7 miliar) pada musim panas 2024. Gyokeres menandatangani kontrak selama lima tahun dengan klausul pelepasan sebesar 100 juta Euro (setara Rp1,7 triliun).

Menurut laporan Football Italia, Sabtu (23/3/2024), angka tersebut bisa berpotensi diturunkan jika Gyokeres ingin hengkang. Namun, jika itu terjadi, banderolnya kemungkinan masih berada di angka 50-60 juta Euro (setara Rp858 miliar-Rp1 triliun).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662545/hoax-pengakuan-wni-jadi-art-cristiano-ronaldo-digaji-rp97-juta-perbulan-mkw.webp
Hoax Pengakuan WNI Jadi ART Cristiano Ronaldo Digaji Rp97 Juta Perbulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/03/john_herdman.jpg
Heboh! Begini Reaksi Netizen usai John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement