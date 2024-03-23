Advertisement
LIGA ITALIA

AC Milan Siap Jual Mike Maignan, Sudah Bidik 3 Kiper Pengganti

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |18:19 WIB
AC Milan siap melego Mike Maignan pada musim panas 2024 (Foto: Reuters/David W Cerny)
MILAN - AC Milan dilaporkan siap menjual Mike Maignan pada bursa transfer musim panas 2024 demi mendapatkan uang segar untuk memperkuat tim. Mereka pun disebut sudah membidik pengganti sang kiper.

Milan saat ini duduk di peringkat dua klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Namun, mereka tertinggal 14 poin dari sang rival sekaligus pemuncak klasemen, Inter Milan, dengan sembilan pertandingan tersisa.

Mike Maignan

Untuk menutup kesenjangan performa tersebut musim depan, Rossoneri telah mulai membuat rencana ke depan untuk bursa transfer musim panas. Setidaknya, mereka dilaporkan bakal merekrut tiga atau pemain bintang.

Oleh karena itu, menurut laporan Football Italia, yang dilansir pada Sabtu (23/3/2024), Milan sudah mulai menyusun daftar pemain bidikan dan terbuka untuk menjual pemain andalan demi mendanai transfer tersebut. Nama Maignan muncul sebagai salah satu penggawa yang siap dilepas.

Pasalnya, kiper asal Prancis itu bisa dijual dengan harga mahal oleh Milan. Namun, tentunya mereka hanya akan menerima tawaran yang sesuai untuk mendapatkan dana segar.

