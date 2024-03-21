Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kenang Momen Bersama AC Milan, Brahim Diaz: Saya Nyaman di Sana

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |12:15 WIB
Kenang Momen Bersama AC Milan, Brahim Diaz: Saya Nyaman di Sana
Brahim Diaz saat bermain untuk AC Milan di Liga Italia (Foto: AC Milan)
A
A
A

MADRID - Pemain Real Madrid, Brahim Diaz, ternyata masih merindukan bermain di AC Milan. Winger berdarah Maroko itu mengaku punya banyak kenangan manis terlebih dirinya mendapat banyak menit bermain di sana.

Sebagaimana, Los Blancos -julukan Real Madrid pernah meminjamkan Brahim Diaz ke AC Milan pada 2020-2023. Di sana pemain tersebut mencatatkan 91 penampilan dengan 19 gol.

Brahim mengatakan banyak pengalaman berharga saat membela AC Milan. Oleh dikarenakan, dia dapat mengasah potensinya agar makin berkembang karena mendapatkan menit bermain di sana.

“Sejujurnya, saya tidak membayangkan apa pun. Saya merasa sangat nyaman di Milan, kami melakukan hal-hal hebat dan kenyataannya saya sangat berterima kasih kepada klub, saya selalu mengatakannya," ucap Brahim dilansir dari Tuttomercato, Kamis (21/3/2024).

Pemain berusia 24 tahun itu mengatakan persaingan di Real Madrid untuk menembus skuad utama memang berat karena dihuni pemain-pemain terbaik dunia. Namun, dia tidak masalah dengan hal tersebut karena siap dengan tantangan.

"Mengenai Real Madrid, saya tidak punya ekspektasi karena pada akhirnya mereka adalah klub terbaik di dunia dan Anda harus memberikan yang terbaik hari demi hari," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
