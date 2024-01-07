Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Brahim Diaz Banjir Pujian Usai Bawa Real Madrid Menang 3-1 atas Arandina, Carlo Ancelotti: Perannya Sangat Menentukan!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |10:35 WIB
Brahim Diaz Banjir Pujian Usai Bawa Real Madrid Menang 3-1 atas Arandina, Carlo Ancelotti: Perannya Sangat Menentukan!
Brahim Diaz kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

ARANDA DE DUERO – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memuji habis satu pemainnya usai laga kontra Arandina dalam babak 32 besar Copa del Rey 2023-2024. Pemain yang dimaksud adalah Brahim Diaz.

Ancelotti menilai Brahim Diaz tampil dengan performa ciamik. Meski banyak melakukan kesalahan dalam memberikan umpan, Diaz disebut memiliki peran besar dalam terjadinya semua gol Los Blancos -julukan Real Madrid- pada laga itu.

Brahim Diaz

“Bagi saya, dia gagal dalam banyak umpan, namun dia sangat menentukan," kata Carlo Ancelotti dikutip dari Mundo Deportivo, Minggu (7/1/2024).

Carlo Ancelotti menjelaskan Brahim Diaz berperan dalam terjadinya penalti Joseul dan memberikan assist kepada Rodrygo Goes. Meski banyak umpan yang gagal pada babak pertama, ia menjelaskan aliran bola Real Madrid lebih bagus pada babak kedua.

"Dalam penalti, gol kedua, dan assist ketiga. Di babak pertama, kami banyak melewatkan umpan, tapi di babak kedua jauh lebih baik,” jelas Ancelotti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/46/2993568/hasil-athletic-bilbao-vs-real-mallorca-di-final-copa-del-rey-2023-2024-los-leones-juara-via-adu-penalti-WZ5OhsmtTS.JPG
Hasil Athletic Bilbao vs Real Mallorca di Final Copa del Rey 2023-2024: Los Leones Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/46/2977661/copa-del-rey-2023-2024-atletico-madrid-disingkirkan-athletic-bilbao-diego-simeone-akui-los-rojiblancos-main-jelek-8mtTmacJMI.jpg
Copa del Rey 2023-2024: Atletico Madrid Disingkirkan Athletic Bilbao, Diego Simeone Akui Los Rojiblancos Main Jelek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/46/2977420/hasil-athletic-bilbao-vs-atletico-madrid-di-semifinal-copa-del-rey-2023-2024-kalah-telak-0-3-los-rojiblancos-tersingkir-kqpyZzdLyJ.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Atletico Madrid di Semifinal Copa del Rey 2023-2024: Kalah Telak 0-3, Los Rojiblancos Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/46/2972595/athletic-bilbao-digadang-gadang-bakal-kuasai-piala-raja-spanyol-musim-2024-di-final-copa-del-rey-2023-2024-0X2OPvPcAC.jpeg
Athletic Bilbao Digadang-gadang Bakal Kuasai Piala Raja Spanyol Musim 2024 di Final Copa del Rey 2023/2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633895/moh-zaki-ubaidillah-lolos-ke-final-bwf-world-junior-championships-2025-xye.webp
Moh Zaki Ubaidillah Lolos ke Final BWF World Junior Championships 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Usai Bela Timnas Indonesia, Jay Idzes Kembali Masuk Skuad Sassuolo Kontra Lecce
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement