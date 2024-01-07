Brahim Diaz Banjir Pujian Usai Bawa Real Madrid Menang 3-1 atas Arandina, Carlo Ancelotti: Perannya Sangat Menentukan!

ARANDA DE DUERO – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memuji habis satu pemainnya usai laga kontra Arandina dalam babak 32 besar Copa del Rey 2023-2024. Pemain yang dimaksud adalah Brahim Diaz.

Ancelotti menilai Brahim Diaz tampil dengan performa ciamik. Meski banyak melakukan kesalahan dalam memberikan umpan, Diaz disebut memiliki peran besar dalam terjadinya semua gol Los Blancos -julukan Real Madrid- pada laga itu.

“Bagi saya, dia gagal dalam banyak umpan, namun dia sangat menentukan," kata Carlo Ancelotti dikutip dari Mundo Deportivo, Minggu (7/1/2024).

Carlo Ancelotti menjelaskan Brahim Diaz berperan dalam terjadinya penalti Joseul dan memberikan assist kepada Rodrygo Goes. Meski banyak umpan yang gagal pada babak pertama, ia menjelaskan aliran bola Real Madrid lebih bagus pada babak kedua.

"Dalam penalti, gol kedua, dan assist ketiga. Di babak pertama, kami banyak melewatkan umpan, tapi di babak kedua jauh lebih baik,” jelas Ancelotti.