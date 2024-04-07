Hasil Athletic Bilbao vs Real Mallorca di Final Copa del Rey 2023-2024: Los Leones Juara via Adu Penalti!

SEVILLA - Hasil Athletic Bilbao vs Real Mallorca di final Copa del Rey 2023-2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Olimpiade, Sevilla, Spanyol, Minggu (7/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-1 di waktu normal hingga 120 menit.

Dani Rodriguez membawa Mallorca memimpin di menit ke-21. Namun, Oihan Sancet (50’) memaksa laga berakhir 1-1 hingga extra time dan adu penalti. Di babak ini, Los Leones menang 4-2!

Jalannya Pertandingan

Berstatus unggulan, Athletic tampil dominan di pertandingan ini. Anak asuh Ernesto Valverde mampu mencatatkan penguasaan bola hingga 69%! Namun, permainan mereka kalah efektif dari lawannya.

Pun begitu, Athletic mengintip peluang di menit ke-16 ketika sepakan melengkung Inigo Ruiz memaksa kiper Dominik Greif melakukan penyelamatan di pojok bawah gawangnya.

Mallorca membalas di menit ke-19. Sepakan Vedat Muriqi untungnya masih bisa ditepis Julen Agirrezabala. Situasi tendangan penjuru itu bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol setelah Dani Rodriguez menyambar bola liar di kotak penalti pada menit ke-21!

Athletic coba membalas di menit ke-31. Sayangnya, upaya Guruzeta lagi-lagi diselamatkan Greif. Nico Williams sempat mencetak gol di menit ke-39 tetapi dianulir. Lalu, ia gagal menaklukkan kiper lawan dalam situasi satu lawan satu di injury time. Skor 1-0 untuk Mallorca bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Mallorca hampir menggandakan skor. Sayangnya, tembakan Cyle Larin bisa ditepis Agirrezabala. Gagalnya peluang itu layak disesali. Sebab, Sancet sukses menyamakan skor di menit ke-50 usai melepaskan tembakan keras untuk menyelesaikan umpan Nico Williams!

Peluang kembali didapat Mallorca di menit ke-68 tetapi sepakan Antonio Sanchez melambung. Menit 76, tembakan Nemanja Radoncic melebar dari sasaran. Lalu, Ahtletic membalas via tembakan Yuri Berchiche yang kembali memaksa Greif melakukan penyelamatan di menit ke-78.