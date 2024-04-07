Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Athletic Bilbao vs Real Mallorca di Final Copa del Rey 2023-2024: Los Leones Juara via Adu Penalti!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |05:53 WIB
Hasil Athletic Bilbao vs Real Mallorca di Final Copa del Rey 2023-2024: <i>Los Leones</i> Juara via Adu Penalti!
Athletic Bilbao juara Copa del Rey 2023-2024 usai mengalahkan Real Mallorca via adu penalti (Foto: Reuters/Marcelo del Pozo)
A
A
A

SEVILLA - Hasil Athletic Bilbao vs Real Mallorca di final Copa del Rey 2023-2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Olimpiade, Sevilla, Spanyol, Minggu (7/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-1 di waktu normal hingga 120 menit.

Dani Rodriguez membawa Mallorca memimpin di menit ke-21. Namun, Oihan Sancet (50’) memaksa laga berakhir 1-1 hingga extra time dan adu penalti. Di babak ini, Los Leones menang 4-2!

Athletic Bilbao vs Real Mallorca (Foto: Reuters/Marcelo del Pozo)

Jalannya Pertandingan

Berstatus unggulan, Athletic tampil dominan di pertandingan ini. Anak asuh Ernesto Valverde mampu mencatatkan penguasaan bola hingga 69%! Namun, permainan mereka kalah efektif dari lawannya.

Pun begitu, Athletic mengintip peluang di menit ke-16 ketika sepakan melengkung Inigo Ruiz memaksa kiper Dominik Greif melakukan penyelamatan di pojok bawah gawangnya.

Mallorca membalas di menit ke-19. Sepakan Vedat Muriqi untungnya masih bisa ditepis Julen Agirrezabala. Situasi tendangan penjuru itu bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol setelah Dani Rodriguez menyambar bola liar di kotak penalti pada menit ke-21!

Athletic coba membalas di menit ke-31. Sayangnya, upaya Guruzeta lagi-lagi diselamatkan Greif. Nico Williams sempat mencetak gol di menit ke-39 tetapi dianulir. Lalu, ia gagal menaklukkan kiper lawan dalam situasi satu lawan satu di injury time. Skor 1-0 untuk Mallorca bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Mallorca hampir menggandakan skor. Sayangnya, tembakan Cyle Larin bisa ditepis Agirrezabala. Gagalnya peluang itu layak disesali. Sebab, Sancet sukses menyamakan skor di menit ke-50 usai melepaskan tembakan keras untuk menyelesaikan umpan Nico Williams!

Peluang kembali didapat Mallorca di menit ke-68 tetapi sepakan Antonio Sanchez melambung. Menit 76, tembakan Nemanja Radoncic melebar dari sasaran. Lalu, Ahtletic membalas via tembakan Yuri Berchiche yang kembali memaksa Greif melakukan penyelamatan di menit ke-78.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/46/2977661/copa-del-rey-2023-2024-atletico-madrid-disingkirkan-athletic-bilbao-diego-simeone-akui-los-rojiblancos-main-jelek-8mtTmacJMI.jpg
Copa del Rey 2023-2024: Atletico Madrid Disingkirkan Athletic Bilbao, Diego Simeone Akui Los Rojiblancos Main Jelek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/46/2977420/hasil-athletic-bilbao-vs-atletico-madrid-di-semifinal-copa-del-rey-2023-2024-kalah-telak-0-3-los-rojiblancos-tersingkir-kqpyZzdLyJ.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Atletico Madrid di Semifinal Copa del Rey 2023-2024: Kalah Telak 0-3, Los Rojiblancos Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/46/2972595/athletic-bilbao-digadang-gadang-bakal-kuasai-piala-raja-spanyol-musim-2024-di-final-copa-del-rey-2023-2024-0X2OPvPcAC.jpeg
Athletic Bilbao Digadang-gadang Bakal Kuasai Piala Raja Spanyol Musim 2024 di Final Copa del Rey 2023/2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/46/2971844/copa-del-rey-2023-2024-masuk-babak-semifinal-intip-daftar-top-skor-sementara-iA0hFwC9la.jpg
Copa Del Rey 2023-2024 Masuk Babak Semifinal, Intip Daftar Top Skor Sementara!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633195/mini-football-bangkit-indonesia-siap-tuan-rumah-piala-dunia-2026-pgv.webp
Mini Football Bangkit: Indonesia Siap Tuan Rumah Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/erick_thohir.jpg
Indonesia Kirim 800 Atlet ke SEA Games 2025 Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement