Hasil Athletic Bilbao vs Atletico Madrid di Semifinal Copa del Rey 2023-2024: Kalah Telak 0-3, Los Rojiblancos Tersingkir

BILBAO - Atletico Madrid tersingkir di semifinal Copa del Rey 2023-2024. Hal itu terjadi usai mereka menelan kekalahan dari Athletic Bilbao di semifinal leg kedua.

Bermain di San Mames Stadium, Jumat (1/3/2024), pasukan Diego Simeone dibuat tak berkutik tim tuan rumah. Meski mendominasi permainan, Atletico Madrid justru kalah telak 0-3 dari Bilbao.

Dengan demikian, Atletico Madrid kalah 0-4 secara agregat. Sebelumnya, mereka juga kalah 0-1 saat menghadapi Bilbao di semifinal leg pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan pendukung lawan tak membuat para pemain Atletico Madrid kesulitan untuk mendominasi jalannya pertandingan. Mereka cukup percaya diri untuk langsung bermain menyerang.

Namun, tim tuan rumah justru yang berhasil unggul. Inaki Williams membawa Athletic Bilbao memimpin lewat gol yang ia cetak pada menit ke-13.

Tertinggal satu gol membuat Atletico Madrid bermain lebih agresif. Namun, tim tuan rumah yang bermain cukup efisien kembali berhasil menambah pundi-pundi gol mereka menjadi 2-0 sebelum turun minum lewat aksi Nico Williams.