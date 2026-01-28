Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harga Pasaran Terbaru Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes yang Gabung Klub Raksasa Ajax Amsterdam

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |10:40 WIB
Harga Pasaran Terbaru Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes yang Gabung Klub Raksasa Ajax Amsterdam
Kiper FC Dallas, Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)
A
A
A

KABAR kepindahan Maarten Paes ke Ajax Amsterdam menjadi kejutan besar di bursa transfer musim dingin 2026. Kiper andalan Timnas Indonesia tersebut berpotensi besar meninggalkan MLS untuk bergabung dengan raksasa Belanda.

Kabar ini sekaligus mengakhiri spekulasi liar yang sempat menghubungkan Paes dengan klub Super League Persib Bandung. Pasalnya yang mengabarkan Ajax segera merekrut Paes adalah pakar transfer terkemuka Eropa, Fabrizio Romano.

Romano bahkan sudah mengonfirmasi bahwa Ajax telah mencapai kesepakatan penuh dengan FC Dallas untuk memboyong Paes secara permanen. Penjaga gawang berusia 27 tahun ini diikat kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2029.

Sebelum diperkenalkan secara resmi di Johan Cruyff Arena, Paes dijadwalkan menjalani tes medis di bawah pengawasan agennya, Boy Kuijpers dari SEG.

1. Fluktuasi Nilai Pasar

Menarik untuk mengintip nilai pasar sang penjaga gawang saat ini. Melansir data terbaru, harga pasaran Maarten Paes berada di angka 1,5 juta euro atau sekira Rp30,1 miliar. Meski angka ini terbilang fantastis, nilai tersebut sebenarnya mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024 dan 2025, di mana ia pernah menyentuh nilai pasar tertinggi sebesar 1,8 juta euro (Rp36,1 miliar).

Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)
Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)

Penurunan nilai pasar ini tidak serta-merta mencerminkan penurunan kualitas. Selama tiga setengah tahun membela FC Dallas, Paes membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu kiper elit di Liga Amerika Serikat dengan mencatatkan 128 penampilan dan 25 clean sheet.

Pengalaman inilah yang membuat Ajax, pemilik 36 gelar Liga Belanda dan 4 trofi Liga Champions, yakin untuk menebusnya demi memperkuat sektor pertahanan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/51/3198003/maarten_paes-s5JU_large.jpg
Segini Biaya Transfer Maarten Paes ke Ajax Amsterdam, Kalahkan Rekor Jay Idzes?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/51/3197393/luke_vickery_kembali_mencetak_gol_di_liga_australia-GRp3_large.jpg
John Herdman Bahagia, Calon Pemain Timnas Indonesia Luke Vickery Kembali Cetak Gol di Liga Australia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/51/3197096/miliano_jonathans_ternyata_masih_memendam_impian_untuk_memperkuat_fc_utrecht-lA13_large.jpg
Masih Ingin Perkuat FC Utrecht, Miliano Jonathans Harap Dapat Bekal Positif di Excelsior Rotterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/51/3197084/ruben_den_uil_puas_melihat_kinerja_miliano_jonathans-y56Q_large.jpg
Pelatih Excelsior Rotterdam Puas Lihat Miliano Jonathans Langsung Nyekor
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/27/11/1670663/hasil-piala-asia-futsal-2026-indonesia-gilas-korea-selatan-50-foi.webp
Hasil Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Gilas Korea Selatan 5-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/27/link_live_streaming_benfica_vs_real_madrid_tersedi.jpg
Link Live Streaming Benfica vs Real Madrid di Liga Champions, Mbappe di Ambang Rekor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement