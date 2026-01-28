Harga Pasaran Terbaru Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes yang Gabung Klub Raksasa Ajax Amsterdam

KABAR kepindahan Maarten Paes ke Ajax Amsterdam menjadi kejutan besar di bursa transfer musim dingin 2026. Kiper andalan Timnas Indonesia tersebut berpotensi besar meninggalkan MLS untuk bergabung dengan raksasa Belanda.

Kabar ini sekaligus mengakhiri spekulasi liar yang sempat menghubungkan Paes dengan klub Super League Persib Bandung. Pasalnya yang mengabarkan Ajax segera merekrut Paes adalah pakar transfer terkemuka Eropa, Fabrizio Romano.

Romano bahkan sudah mengonfirmasi bahwa Ajax telah mencapai kesepakatan penuh dengan FC Dallas untuk memboyong Paes secara permanen. Penjaga gawang berusia 27 tahun ini diikat kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2029.

Sebelum diperkenalkan secara resmi di Johan Cruyff Arena, Paes dijadwalkan menjalani tes medis di bawah pengawasan agennya, Boy Kuijpers dari SEG.

1. Fluktuasi Nilai Pasar

Menarik untuk mengintip nilai pasar sang penjaga gawang saat ini. Melansir data terbaru, harga pasaran Maarten Paes berada di angka 1,5 juta euro atau sekira Rp30,1 miliar. Meski angka ini terbilang fantastis, nilai tersebut sebenarnya mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024 dan 2025, di mana ia pernah menyentuh nilai pasar tertinggi sebesar 1,8 juta euro (Rp36,1 miliar).

Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)

Penurunan nilai pasar ini tidak serta-merta mencerminkan penurunan kualitas. Selama tiga setengah tahun membela FC Dallas, Paes membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu kiper elit di Liga Amerika Serikat dengan mencatatkan 128 penampilan dan 25 clean sheet.

Pengalaman inilah yang membuat Ajax, pemilik 36 gelar Liga Belanda dan 4 trofi Liga Champions, yakin untuk menebusnya demi memperkuat sektor pertahanan.