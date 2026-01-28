Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Futsal Iran vs Malaysia di Piala Asia Futsal 2026: Harimau Malaya Dihajar 1-4!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |19:38 WIB
Hasil Timnas Futsal Iran vs Malaysia di Piala Asia Futsal 2026: Harimau Malaya Dihajar 1-4!
Timnas Futsal Iran bantai Malaysia 4-1 di Piala Asia Futsal 2026. (Foto: X/@afcasiancup)
A
A
A

TIMNAS Futsal Malaysia dihajar Iran dengan skor 1-4 di laga pertama Grup D Piala Asia Futsal 2026. Pertandingan itu berlangsung di Jakarta International Velodrome, Jakarta pada Rabu (28/1/2026) petang WIB.

Berkat kemenangan ini, Iran duduk di puncak klasemen Grup D dengan tiga angka. Koleksi poin Iran sama persis dengan Afghanistan di posisi dua. Di laga lain Grup D, Afghanistan menang 3-0 atas Arab Saudi.

Timnas Futsal Iran menang 4-1 atas Malaysia di Piala Asia Futsal 2026 afcasiancup

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Iran memulai pertandingan dengan permainan agresif di awal babak pertama. Pasukan Vahid Shamsaee berhasil membuat Malaysia tertekan.

Tak butuh waktu lama, sang juara bertahan turnamen membuka keunggulan lewat sontekan tipis Derakhshani pada menit ke-1. Setelah gol itu, Timnas Futsal Malaysia melakukan rotasi untuk memberikan perlawanan.

Namun, upaya Harimau Malaya -julukan Timnas Futsal Malaysia- tak membuahkan hasil. Di sisi lain, Timnas Futsal Iran yang dominan masih kesulitan menggandakan keunggulan. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Timnas Futsal Iran atas Malaysia dengan skor tipis 1-0.

 

