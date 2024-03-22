Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah Beruntun dari Timnas Indonesia, Timnas Vietnam Disebut Kena Mental

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:39 WIB
Kalah Beruntun dari Timnas Indonesia, Timnas Vietnam Disebut Kena Mental
Timnas Vietnam dihadapkan pada problem mental usai dua kali kalah dari Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

HANOI - Media Vietnam, Soha, menilai The Golden Star Warriors terkena tekanan mental usai kalah beruntun dari Timnas Indonesia. Kursi sang pelatih, Philippe Troussier, pun disebut sudah mulai goyang.

Vietnam harus mengakui kehebatan Timnas Indonesia di laga ketiga putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024 malam WIB, Egy Maulana Vikri (52') berhasil membawa Skuad Garuda meraih kemenangan 1-0.

Egy Maulana Vikri mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kekalahan dari Timnas Indonesia membuat Vietnam harus turun ke posisi ketiga klasemen sementara Grup F dengan tiga poin. Sedangkan, Pasukan Garuda berhasil naik ke peringkat kedua usai mengumpulkan empat angka.

Media Vietnam menyebut dua kekalahan beruntun dari Timnas Indonesia membuat The Golden Stars mendapatkan tekanan mental sangat tinggi. Selain, itu Philippe Troussier juga akan mendapatkan tekanan tinggi untuk terus menjabat sebagai pelatih.

"Menderita kekalahan kedua berturut-turut melawan Indonesia, tim Vietnam tentu harus menanggung beban psikologis yang sangat besar pada laga ulang di My Dinh Stadium," tulis Soha dikutip Jumat (22/3/2024).

