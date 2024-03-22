Nova Arianto Prediksi Timnas Indonesia Jalani Laga Berat di Markas Timnas Vietnam

JAKARTA - Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, memprediksi skuad Garuda akan menjalani laga berat saat bertandang ke Hanoi, Vietnam. Namun, ia meminta para pemain untuk tetap fokus dan menyiapkan mental jelang laga kedua kontra Timnas Vietnam.

Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Gol tunggal Timnas Indonesia dicatatkan oleh tendangan jarak dekat Egy Maulana Vikri (52’). Dengan kemenangan ini, Tim Merah Putih naik ke posisi kedua klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Nova memprediksi Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan yang lebih berat di Hanoi. Namun, ia meminta Jay Idzes dan kawan-kawan untuk tetap fokus dan menyiapkan mental.

"Pertandingan yang berat dan pastinya akan menjadi lebih berat di Vietnam," tulis Nova dikutip dari akun Instagram pribadinya @novarianto30, Jumat (22/3/2024).