Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Menyendiri saat Para Pemain Timnas Indonesia Rayakan Kemenangan di Ruang Ganti, Langsung Jadi Sorotan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |15:04 WIB
Rafael Struick Menyendiri saat Para Pemain Timnas Indonesia Rayakan Kemenangan di Ruang Ganti, Langsung Jadi Sorotan!
Awak Timnas Indonesia merayakan kemenangan atas Timnas Vietnam di ruang ganti (Foto: Instagram/@pace_yoojaehoon)
A
A
A

JAKARTA - Rafael Struick menyendiri saat para pemain Timnas Indonesia rayakan kemenangan di ruang ganti. Tak pelak, hal itu langsung menjadi sorotan!

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam pada matchday tiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Egy Maulana Vikri mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Gol tunggal kemenangan Indonesia kali ini dicetak oleh Egy Maulana Vikri (52'). Ia memanfaatkan bola liar di mulut gawang Vietnam yang berasal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Itu menjadi kemenangan kedua Indonesia secara beruntun atas Vietnam. Sebelumnya, skuad Garuda juga meraih hasil positif dengan skor 1-0 atas The Golden Star Warriors pada laga Grup D Piala Asia 2023 di Qatar.

Usai pertandingan, seluruh pemain merayakan kemenangan di ruang ganti. Namun, Struick terlihat duduk sendirian di kursinya. Hal itu terlihat dalam unggahan di akun TikTok @rafaelstruick.27.

"Rafael ngapa nangis di pojokan sih," tulis akun tersebut pada keterangan unggahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662225/espanyol-tantang-barcelona-di-laliga-202526-ini-jadwal-dan-link-tayangnya-di-vision-jyn.webp
Espanyol Tantang Barcelona di LaLiga 2025/26, Ini Jadwal dan Link Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/11/justin_gaethje.jpg
Justin Gaethje Selangkah Lagi Ukir Sejarah Bonus UFC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement