Rafael Struick Menyendiri saat Para Pemain Timnas Indonesia Rayakan Kemenangan di Ruang Ganti, Langsung Jadi Sorotan!

Awak Timnas Indonesia merayakan kemenangan atas Timnas Vietnam di ruang ganti (Foto: Instagram/@pace_yoojaehoon)

JAKARTA - Rafael Struick menyendiri saat para pemain Timnas Indonesia rayakan kemenangan di ruang ganti. Tak pelak, hal itu langsung menjadi sorotan!

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam pada matchday tiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Indonesia kali ini dicetak oleh Egy Maulana Vikri (52'). Ia memanfaatkan bola liar di mulut gawang Vietnam yang berasal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Itu menjadi kemenangan kedua Indonesia secara beruntun atas Vietnam. Sebelumnya, skuad Garuda juga meraih hasil positif dengan skor 1-0 atas The Golden Star Warriors pada laga Grup D Piala Asia 2023 di Qatar.

Usai pertandingan, seluruh pemain merayakan kemenangan di ruang ganti. Namun, Struick terlihat duduk sendirian di kursinya. Hal itu terlihat dalam unggahan di akun TikTok @rafaelstruick.27.

"Rafael ngapa nangis di pojokan sih," tulis akun tersebut pada keterangan unggahan.