HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Batal Naik ke Peringkat 138 Dunia Setelah Kalahkan Timnas Vietnam 1-0, Ini Penyebabnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |14:50 WIB
Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Batal Naik ke Peringkat 138 Dunia Setelah Kalahkan Timnas Vietnam 1-0, Ini Penyebabnya!
Timnas Indonesia batal naik ke peringkat 138 dunia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia batal naik ke peringkat 138 dunia setelah mengalahkan Timnas Vietnam 1-0 di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB. Lantas, apa penyebabnya?

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia baru saja menjalani laga sengit kontra Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Setelah melalui 90 menit pertandingan, skuad asuhan Shin Tae-yong menang 1-0 lewat sepakan Egy Maulana Vikri.

Egy bikin Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Egy Maulana Vikri pastikan Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA. Tambahan ini membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1,088.03 angka dan meroket empat posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia!

Sebanyak empat negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Turkmenistan yang sebelumnya menempati peringkat 141 dunia, Burundi (140), Filipina (139) dan Lithuania (138).

Namun, Timnas Indonesia belum nyaman menempati peringkat 138 ini. Marselino Ferdinan dan kawan-kawan berpotensi tersalip lagi jika empat negara di atas mendapatkan hasil positif di FIFA Matchday Maret 2024.

Untung bagi Timnas Indonesia, Turkmenistan dan Filipina mendapatkan hasil minor di laga awal FIFA Matchday Maret 2024. Turkmenistan kalah 0-5 dari Iran, sedangkan Filipina tumbang 0-1 dari Irak di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
