Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Starter!

JAKARTA - Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah keluar. Pertandingan tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024) pukul 20.30 WIB.

Pelatih Shin Tae-yong memasang formasi dasar 3-4-3 untuk pertandingan ini. Di posisi penjaga gawang, Adi Satryo akan menjadi palang pintu terakhir setelah Ernando Ari Sutaryadi cedera.

Lalu, trio lini belakang dihuni oleh Jay Idzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Ini menjadi debut bagi nama yang disebut pertama setelah resmi memegang paspor Indonesia.

Sementara itu, di tengah, Shin percaya kepada kuartet Yakob Sayuri, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, dan Nathan Tjoe-A-On. Seperti Idzes, ini adalah debut bagi pemain yang berada di sisi kiri itu.

Untuk lini depan, pria asal Korea Selatan itu menurunkan trio Witan Sulaeman, Hokky Caraka, dan Rafael Struick. Pilihan tiga pemain depan yang cukup menarik dari mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut.