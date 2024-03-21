60 Menit Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Suporter Mulai Masuk Stadion GBK

Suporter mulai antre masuk tribune SUGBK jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam (Foto: MPI/Cikal Bintang)

JAKARTA - Sekira 90 menit menjelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, antrean mengular di pintu tribune 12 Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Para suporter mulai berbondong masuk tribune setelah berbuka puasa, Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lapangan, para suporter sudah mengenakan atribut yang didominasi warna merah. Mereka juga meneriakkan yel-yel untuk menambah semangat.

Di pintu tribune 12 A, antrean suporter mengular cukup panjang. Mereka antre dengan tertib secara bergantian untuk diperiksa sebelum masuk ke tribune.

Diketahui, pintu gerbang serta pintu tribune SUGBK sudah dibuka sejak pukul 17.30. Sebagian suporter sudah berkumpul sejak sore hari sembari menunggu waktu berbuka puasa.