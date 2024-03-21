Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

60 Menit Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Suporter Mulai Masuk Stadion GBK

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |19:26 WIB
60 Menit Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Suporter Mulai Masuk Stadion GBK
Suporter mulai antre masuk tribune SUGBK jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA - Sekira 90 menit menjelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, antrean mengular di pintu tribune 12 Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Para suporter mulai berbondong masuk tribune setelah berbuka puasa, Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lapangan, para suporter sudah mengenakan atribut yang didominasi warna merah. Mereka juga meneriakkan yel-yel untuk menambah semangat.

Suporter memasuki tribune jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Di pintu tribune 12 A, antrean suporter mengular cukup panjang. Mereka antre dengan tertib secara bergantian untuk diperiksa sebelum masuk ke tribune.

Diketahui, pintu gerbang serta pintu tribune SUGBK sudah dibuka sejak pukul 17.30. Sebagian suporter sudah berkumpul sejak sore hari sembari menunggu waktu berbuka puasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661983/cerita-sukses-diva-renatta-jayadi-raih-emas-dan-pecahkan-rekor-di-sea-games-ada-andil-keluarga-ozi.webp
Cerita Sukses Diva Renatta Jayadi Raih Emas dan Pecahkan Rekor di SEA Games, Ada Andil Keluarga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/kiper_juventus_mattia_perin_foto_ig_at_juventus.jpg
Mattia Perin Batal Pindah ke Genoa! Juventus Blok Transfer di Jendela Januari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement