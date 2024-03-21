Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Nadeo Argawinata Cedera Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Muhammad Riyandi Jadi Starter?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |18:39 WIB
Breaking News: Nadeo Argawinata Cedera Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Muhammad Riyandi Jadi Starter?
Nadeo Argawinata dikabarkan cedera jelang pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam (Foto: PSSI)
JAKARTA - Nadeo Argawinata dikabarkan cedera jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong masih punya dua alternatif kiper lain untuk diturunkan.

Seperti diketahui, Shin memanggil 28 pemain untuk laga melawan Vietnam. Tiga di antara 28 pemain itu berposisi sebagai penjaga gawang yakni Nadeo, Muhammad Riyandi, dan Adi Satryo.

Nadeo Argawinata

Di antara ketiganya, Nadeo memiliki peluang bermain paling besar. Kiper Borneo FC itu pernah menjadi andalan Timnas Indonesia pada era 2021-2023 sebelum akhirnya tergusur oleh Ernando Ari.

Sayangnya, kiper asal Semarang itu cedera saat berlaga bersama klubnya Persebaya Surabaya. Kini, Shin dikabarkan harus merombak susunan pemain setelah Nadeo mengalami masalah pada latihan terakhir jelang pertandingan.

"Nadeo cedera pas latihan tadi," tulis Jerry Arvino lewat akun Twitter @jerryarvino, dikutip pada Kamis (21/3/2024).

