Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah diketahui. RCTI akan menyiarkan secara langsung laga ini pada Kamis (21/3/2024) mulai pukul 20.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan kemenangan untuk skuad Garuda. Ia melihat Timnas Indonesia memiliki modal kuat untuk menjungkalkan tim tamu.

"Kita harus optimistis. Semua pemain dalam kondisi siap tempur. Tidak ada masalah dengan pemain. Soal siapa yang akan diturunkan dan siapa kapten nanti, kita tunggu saja,’’ kata pelatih asal Korea Selatan dalam konferensi pers jelang laga.

Sementara pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menilai kemenangan di laga nanti malam wajib hukumnya. Sebab, kemenangan bakal meningkatkan kepercayaan diri mereka saat tandang ke markas Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024.

"Kemenangan ini menjadi modal penting bagi kita untuk pertandingan selanjutnya. Saya yakin kita bisa mewujudkannya,” tegas pemain milik KV Mechelen.

Setelah melalui dua laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci (peringkat empat) dengan satu angka. Berturut-turut, posisi satu, dua dan tiga ditempati Irak dengan enam angka, Vietnam (tiga) dan Filipina (satu).