HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketika Nama Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Pernah Bergema Kencang di SUGBK

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |01:05 WIB
Ketika Nama Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Pernah Bergema Kencang di SUGBK
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong akan kembali memimpin pasukan Garuda bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat melawan Vietnam. Stadion tersebut diketahui menjadi salah satu arena pertandingan yang spesial untuk Shin Tae-yong, sebab di SUGBK nama STY pernah bergema begitu kencang.

Momen itu terjadi ketika Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada 12 Oktober 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Dimas Drajad menjadi bintang kemenangan Garuda.

Sebab pemain Persikabo 1973 itu mencetak hattrick. Selain itu, Ramadhan Sananta juga tak kalah hebat lantaran membukukan dua gol dan satu gol terakhir diciptakan oleh Rizky Ridho.

Kemenangan 6-0 itu pun disambut baik oleh pendukung Timnas Indonesia, terutama 23.318 suporter yang hadir langsung di SUGBK kala itu. Bahkan 23 ribu suporter kompak meneriakkan nama Shin Tae-yong usai laga berakhir, yang mana langsung menggema kencang di SUGBK.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong

Teriakkan itu jelas sebagai tanda terima kasih pencinta sepakbola Tanah Air kepada STY. Terlebih berkat dirinya, kualitas Timnas Indonesia kini menjadi lebih baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
