Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Haru Shin Tae-yong Akui Merinding dan Betah dengan Kompaknya Suporter Fanatik Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |00:46 WIB
Kisah Haru Shin Tae-yong Akui Merinding dan Betah dengan Kompaknya Suporter Fanatik Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan salah satu alasan betah melatih skuad Garuda. Ternyata, pelatih asal Korea Selatan itu kerasan menangani Timnas Indonesia karena faktor suporter fanatik pencinta sepakbola Tanah Air.

Shin Tae-yong mengaku merinding setiap kali memimpin Timnas Indonesia bertanding lantaran dukungan para suporternya. Hadirnya para suporter itu membuat pelatih asal Korea Selatan itu berbahagia.

STY pun mengenang masa lalu ketika Timnas Korea Selatan masih dilatih oleh Guus Hiddink. Kala itu Guus Hiddink juga betah menangani Korea Selatan lantaran sangat bahagia melatih di negara tersebut.

Karena itulah, Shin Tae-yong pun berterima kasih kepada suporter fanatik Timnas Indonesia yang selalu mendukungnya. Ia berjanji akan bekerja keras agar dapat terus meningkatkan sepakbola Tanah Air seperti yang tengah ia lakukan saat ini.

Shin Tae-yong bersama Sandy Walsh

“Saya sangat bahagia di Indonesia. Seperti dulu Guus Hiddink berbahagia di Korea. Saya juga bahagia di Indonesia,” ucap Shin Tae-yong, dilansir dari media Korea Selatan, Best Eleven, Kamis (21/4/2024).

“Bagi saya, (dukungan masyaraka Indonesia) adalah endorfin dan kekuatan pendorong yang menciptakan energi. Saya sangat senang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661731/5-duel-tinju-paling-spektakuler-di-tahun-2025-conor-benn-vs-chris-eubank-torehkan-sejarah-tzc.webp
5 Duel Tinju Paling Spektakuler di Tahun 2025: Conor Benn vs Chris Eubank Torehkan Sejarah!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/05/brahim_diaz.jpg
Real Madrid Diam-Diam Kunci Brahim Diaz meski Masa Depan Abu-Abu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement