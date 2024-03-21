Kisah Haru Shin Tae-yong Akui Merinding dan Betah dengan Kompaknya Suporter Fanatik Timnas Indonesia

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan salah satu alasan betah melatih skuad Garuda. Ternyata, pelatih asal Korea Selatan itu kerasan menangani Timnas Indonesia karena faktor suporter fanatik pencinta sepakbola Tanah Air.

Shin Tae-yong mengaku merinding setiap kali memimpin Timnas Indonesia bertanding lantaran dukungan para suporternya. Hadirnya para suporter itu membuat pelatih asal Korea Selatan itu berbahagia.

STY pun mengenang masa lalu ketika Timnas Korea Selatan masih dilatih oleh Guus Hiddink. Kala itu Guus Hiddink juga betah menangani Korea Selatan lantaran sangat bahagia melatih di negara tersebut.

Karena itulah, Shin Tae-yong pun berterima kasih kepada suporter fanatik Timnas Indonesia yang selalu mendukungnya. Ia berjanji akan bekerja keras agar dapat terus meningkatkan sepakbola Tanah Air seperti yang tengah ia lakukan saat ini.

“Saya sangat bahagia di Indonesia. Seperti dulu Guus Hiddink berbahagia di Korea. Saya juga bahagia di Indonesia,” ucap Shin Tae-yong, dilansir dari media Korea Selatan, Best Eleven, Kamis (21/4/2024).

“Bagi saya, (dukungan masyaraka Indonesia) adalah endorfin dan kekuatan pendorong yang menciptakan energi. Saya sangat senang,” tambahnya.