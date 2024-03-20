Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Ledek Balik Vietnam, Shin Tae-yong Ungkap Pemain Naturalisasi Mampu Kembangkan Pemain Lokal Timnas Indonesia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:57 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bersama Sandy Walsh. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya tak terlalu memusingkan sindiran Vietnam yang menyoroti skuad Garuda saat ini banyak dihuni pemain naturalisasi. Shin Tae-yong pun seolah meledek balik sindiran tersebut, lantaran merasa hadirnya pemain naturalisasi justru mampu mengembangkan permainan pemain lokal Timnas Indonesia.

Persaingan Timnas Indonesia dengan Vietnam semakin memanas lantaran kedua tim akan bentrok dalam laga lanjutan putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) malam WIB. Berselang lima hari kemudian, Skuad Garuda akan bertandang ke My Dinh National Stadium.

Dua laga nanti pun menjadi penting bagi Timnas Indonesia, karena kemenangan akan menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Sebab, Timnas Indonesia sedang menempati posisi juru kunci di Grup F dengan satu poin dari dua laga.

Sementara menjelang laga tersebut media-media Vietnam sempat memberikan sindiran kepada Timnas Indonesia. Sebab, Skuad Garuda banyak dihuni pemain naturalisasi.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong

Shin Tae-yong pun menegaskan Pasukan Garuda hanya menaturalisasi pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Bahkan, ia mengatakan tidak akan menaturalisasi pemain yang tak memiliki darah keturunan Indonesia.

"Apa yang dibicarakan oleh wartawan-wartawan Vietnam mungkin saya bisa bicara bahwa jaman sekarang era global. Apalagi Sandy ada di sebelah kita dan di dalam tubuh dia pun ada darah Indonesia," kata Shin Tae-yong di SUGBK, Rabu (20/3/2024).

