Tiket Timnas Indonesia vs Vietnam Ludes, Shin Tae-yong Janji Takkan Bikin Penonton Kecewa

Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

TIKET Timnas Indonesia vs Vietnam ludes terjual. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun umbar janji takkan bikin penonton kecewa.

Shin Tae-yong sendiri mengaku sangat senang. Juru taktik berusia 53 tahun itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar Timnas Indonesia atas perhatiannya yang luar biasa.

“Soal tiket terjual habis, sebagai pelatih timnas sangat senang dan bahagia,” ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Rabu (20/3/2024).

“Saya juga sangat berterima kasih karena kami diberi perhatian luar biasa (oleh suporter) di pertandingan melawan Vietnam,” lanjutnya.

Shin Tae-yong pun tak ingin membuat kecewa para penonton yang akan hadir menyaksikan langsung ke SUGBK. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini berjanji membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam.

“Saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ada yang kecewa dengan hasil pertandingan tersebut,” tegas Shin Tae-yong.