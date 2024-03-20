Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam Absen, Shin Tae-yong Buka Suara soal Sosok Kapten Timnas Indonesia Lawan Vietnam

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |18:09 WIB
Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam Absen, Shin Tae-yong Buka Suara soal Sosok Kapten Timnas Indonesia Lawan Vietnam
Shin Tae-yong bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka suara soal sosok kapten Timnas Indonesia lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, dua pemain yang kerap diandalkan jadi kapten Timnas Indonesia, yakni Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam, absen di laga kontra Vietnam.

Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Rabu (20/3/2024) pukul 20.30 WIB. Laga ini merupakan matchday ketiga laga lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Asnawi Mangkualam

Jelang laga tersebut, sosok kapten Timnas Indonesia masih menjadi teka-teki. Pasalnya, Asnawi Mangkualam absen karena akumulasi kartu. Sementara Jordi Amat yang merupakan wakil kapten juga harus absen lantaran cedera.

Shin Tae-yong pun tidak membocorkan soal sosok kapten Timnas Indonesia untuk laga besok. Meskipun, muncul spekulasi kalau Sandy Walsh yang akan menjadi kapten lantaran menghadiri sesi konferensi pers jelang laga esok.

“Soal kapten, kalian bisa lihat sendiri besok di lapangan,” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Rabu (20/3/2024).

“Asnawi tentu adalah pemimpin dalam tim, tapi untuk kapten di pertandingan besok, belum kami putuskan. Jadi, apakah Sandy kaptennya atau tidak, kami belum tahu,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
