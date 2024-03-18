Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Ungkap Kunci Kemenangan Manchester United atas Liverpool di Piala FA 2023-2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |05:14 WIB
Erik ten Hag Ungkap Kunci Kemenangan Manchester United atas Liverpool di Piala FA 2023-2024
Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, bercanda dengan Alejandro Garnacho usai menang 4-3 atas Liverpool (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, girang bukan main usai anak asuhnya menang 4-3 via extra time melawan Liverpool di perempatfinal Piala FA 2023-2024. Ia lalu bicara kunci kemenangan pada laga sengit tersebut.

Manchester United menang dramatis 4-3 atas Liverpool pada perempatfinal Piala FA 2023-2024 di Stadion Old Trafford, Senin (18/3/2024) dini hari WIB. Kedua kesebelasan bermain 2-2 sepanjang 90 menit.

Scott McTominay membawa Manchester United unggul 1-0 atas Liverpool (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Scott McTominay lebih dulu membawa Man United memimpin di menit ke-10. Alexis Mac Allister (44') dan Mohamed Salah (45+2') sempat mengantar Liverpool berbalik unggul 2-1 hingga pengujung babak kedua.

Antony, yang tampil dari bangku cadangan, mencetak gol penyeimbang di menit ke-87 dan memaksa laga dilanjutkan ke extra time. Harvey Elliott (105') membawa tim tamu kembali memimpin, tetapi kemudian tuan rumah mencetak gol kemenangan lewat Marcus Rashford (112') dan Amad (120+1').

Usai pertandingan, ten Hag mengaku sudah melihat penampilan terbaik Man United musim ini kendati hanya berlangsung 35 menit. Sayangnya, level permainan kemudian menurun dan itu dimanfaatkan betul oleh Liverpool.

"Saya pikir 35 menit awal adalah (permainan) yang terbaik yang saya lihat dari tim ini di musim ini. Kami bermain sangat bagus, menguasai bola mau pun tidak," puji ten Hag, sebagaimana dimuat laman resmi Man United, Senin (18/3/2024) dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
