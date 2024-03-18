Jadi Pahlawan Kemenangan Manchester United atas Liverpool, Amad Diallo: Impian Jadi Nyata

MANCHESTER - Amad Diallo jadi pahlawan kemenangan Manchester United atas Liverpool di perempatfinal Piala FA 2023-2024. Pemain asal Pantai Gading itu sangat gembira dengan golnya dan yakin akan menambah kepercayaan diri.

Manchester United menang 4-3 via extra time atas Liverpool pada perempatfinal Piala FA 2023-2024 di Stadion Old Trafford, Senin (18/3/2024) dini hari WIB. Kedua kesebelasan bermain 2-2 sepanjang 90 menit.

Scott McTominay lebih dulu membawa Man United memimpin di menit ke-10. Alexis Mac Allister (44') dan Mohamed Salah (45+2') sempat mengantar Liverpool berbalik unggul 2-1 hingga pengujung babak kedua.

Antony, yang tampil dari bangku cadangan, mencetak gol penyeimbang di menit ke-87 dan memaksa laga dilanjutkan ke extra time. Harvey Elliott (105') membawa tim tamu kembali memimpin, tetapi kemudian tuan rumah mencetak gol kemenangan lewat Marcus Rashford (112') dan Amad (120+1').

Usai laga, eks Atalanta itu mengaku mimpinya jadi kenyataan. Ia berharap gol tersebut bisa menambah kepercayaan diri sekaligus berharap dapat menjaga momentum positif.

"Impian jadi nyata. Gol itu memberi saya tambahan kepercayaan diri dan saya ingin terus seperti ini. Saya sangat gembira. Hal terpenting adalah memenangi pertandingan ini," kata Amad, dikutip dari BBC, Senin (18/3/2024).