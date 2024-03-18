Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Drawing Semifinal Piala FA 2023-2024: Manchester City Hadapi Chelsea!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |02:34 WIB
Hasil Drawing Semifinal Piala FA 2023-2024: Manchester City Hadapi Chelsea!
Drawing semifinal Piala FA 2023-2024 sudah selesai dilakukan (Foto: FA)
MANCHESTER - Hasil drawing semifinal Piala FA 2023-2024 sudah diketahui pada Senin (18/3/2024) dini hari WIB. Juara bertahan Manchester City akan berjumpa Chelsea, sementara Manchester United ditantang Coventry City.

Pengundian itu dilakukan pada Senin (18/3/2024) dini hari WIB di Stadion Old Trafford, Manchester, seusai laga Man United melawan Liverpool yang berkesudahan 4-3 via extra time. Legenda Arsenal, Ian Wright, didapuk untuk melakukan undian itu.

Erling Haaland beraksi di laga Manchester City vs Newcastle United di Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Chris Radburn)

Hasilnya, Manchester City akan berjumpa Chelsea. Sementara itu, Iblis Merah sedikit diuntungkan lantaran hanya akan berjumpa dengan Coventry City yang berasal dari Divisi Championship.

Man City melenggang ke babak semifinal Piala FA 2023-2024 usai mengalahkan Newcastle United dengan skor akhir 2-0 pada Minggu 17 Maret dini hari WIB. Sementara itu, Chelsea melaju setelah mengalahkan Leicester City 4-2 di Stadion Stamford Bridge pada Minggu malam.

Coventry melangkah ke babak empat besar setelah menang dramatis 3-2 atas tuan rumah Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux. Iblis Merah juga lolos dengan tidak kalah heroik dengan skor akhir 4-3 atas Liverpool, Senin (18/3/2024) dini hari WIB.

Bagi Man City, ini menjaga peluang untuk mengulangi treble winners musim lalu. The Citizens masih berjuang di Liga Inggris serta Liga Champions 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
