Hasil Chelsea vs Leicester City di Perempatfinal Piala FA 2023-2024: Menang 4-2, The Blues ke Semifinal!

LONDON - Hasil Chelsea vs Leicester City di Perempatfinal Piala FA 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-2 untuk The Blues.

Empat gol Chelsea disumbangkan Marc Cucurella (13'), Cole Palmer (45+1'), Carney Chukwuemeka (90+2'), dan Noni Madueke (90+8'). Sementara itu, The Foxes membalas lewat gol bunuh diri Axel Disasi (51') dan Stephy Mavididi (62').

Jalannya Pertandingan

Chelsea langsung bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, tim itu ingin mencetak gol cepat ke gawang Leicester City.

The Blues mampu membuka keunggulan atas Leicester City. Kepastian itu usai Marc Cucurella mencetak gol pada menit ke-13 setelah memaksimalkan umpan Nicolas Jackson.

Leicester City pun memberikan perlawanan dalam laga. Namun, pertahanan Chelsea masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang ke lini pertahanannya.

BACA JUGA: Chelsea Kepincut Pelatih Girona Michel Sanchez untuk Gantikan Mauricio Pochettino

Pada menit ke-45+1, Chelsea berhasil menggandakan keunggulan atas Leicester City. Gol itu kali ini diciptakan oleh Cole Palmer setelah memanfaat umpan Raheem Sterling.

Leicester City bisa memperkecil ketertinggalan dalam laga. Kepastian itu usai pemain Chelsea Axel Disasi melakukan gol bunuh diri pada menit ke-51.