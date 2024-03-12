Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Kepincut Pelatih Girona Michel Sanchez untuk Gantikan Mauricio Pochettino

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |14:37 WIB
Chelsea Kepincut Pelatih Girona Michel Sanchez untuk Gantikan Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino kala mendampingi Chelsea berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

CHELSEA dikabarkan tengah mencari pengganti pelatih anyar untuk menggantikan Mauricio Pochettino. Sosok pelatih Girona, Michel Sanchez, pun dikabarkan sukses membuat kepincut tim tersebut.

Bahkan, menurut kabar yang beredar, tim berjuluk The Blues itu sudah melakukan kontak dengan Michel. Harapannya tentu saja, mereka ingin kesepakatan segera tercapai.

Michel Sanchez

Chelsea memang harus menjalani musim yang sulit. Di bawah arahan Pochettino, The Blues tengah duduk di posisi 11 dengan koleksi 39 poin pada klasemen sementara Liga Inggris 2023/2024.

Dari 27 laga yang telah dimainkan, Chelsea meraih 11 kemenangan, enam imbang, dan 10 kali menelan kekalahan. Situasi ini praktis membuat Pochettino mendapat tekanan, terkhusus dari para suporternya.

Tak sedikit suporter yang sudah mendesak agar eks pelatih Tottenham Hotspur itu hengkang. Berbagai cara telah dilakukan, salah satunya dengan menyerukan nama Jose Mourinho untuk kembali ke Chelsea.

Menurut laporan AS yang dilansir dari Metro, Selasa (12/3/2024), para petinggi Chelsea juga sudah ragu dengan kapasitas Pochettino. Dilaporkan, pihak The Blues telah melakukan kontak dengan Michel yang sejauh ini membawa Girona sangat ciamik.

Tidak diketahui pasti apa isi dari kontak yang mereka lakukan. Tapi, laporan tersebut mengklaim kubu The Blues memberikan penawaran penting kepada juru taktik asal Spanyol tersebut.

