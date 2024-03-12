Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cole Palmer Jawab Kritikan Usai Kalahkan Newcastle United: Masa Depan Chelsea Cerah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |11:48 WIB
Cole Palmer Jawab Kritikan Usai Kalahkan Newcastle United: Masa Depan Chelsea Cerah!
Cole Palmer kala membela Chelsea. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Penyerang Chelsea, Cole Palmer, jawab kritikan yang datang ke timnya usai kalahkan Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Dia menjamin masa depan Chelsea akan cerah karena para pemain muda bertalenta sedang berproses.

Chelsea belakangan ini banjir kritik karena gagal bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris 2023-2024. Tim berjuluk The Blues itu saat ini menempati peringkat ke-11 klasemen sementara Liga Inggris. Mereka bahkan kesulitan untuk masuk zona 10 besar.

Chelsea vs Newcastle United

Pembelian pemain yang dinilai kurang tepat, serta banyaknya pemain muda mengisi skuad diduga menjadi penyebabnya. Dengan rata-rata pemain berusia 22,1 tahun, Chelsea dianggap kerap kesulitan saat pertandingan.

Namun demikian, Palmer menepis permasalahan Chelsea terletak pada skuad yang diisi pemain muda. Mantan pemain Manchester City itu menegaskan, Chelsea mempunyai masa depan yang cerah dan akan membuktikannya.

“Ada begitu banyak talenta di sekitar Chelsea yang tidak dilihat oleh fans dan Anda (media) tidak melihatnya. Jika tidak musim depan, musim berikutnya, cepat atau lambat Anda akan melihatnya,” tegas Palmer, dilansir dari BBC Internasional, Selasa (12/3/2024).

Halaman:
1 2
      
