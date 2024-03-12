Mauricio Pochettino Usai Chelsea Menang Tipis atas Newcastle United: Yang Penting 3 Poin!

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, bereaksi usai timnya menang tipis 3-2 atas Newcastle United di laga pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024. Dia menyebut hal terpenting adalah Chelsea sukses merebut tiga poin dalam laga ini.

Ya, Pochettino terlihat bahagia usai Chelsea Newcastle United 3-2. Bermain di Stamford Bridge, London, Inggris, pada Selasa (12/3/2024) dini hari WIB, tiga gol untuk Chelsea dicatatkan oleh Nicolas Jackson (6’), Cole Palmer (57’), dan Mykhailo Mudryk (76’).

Newcastle United yang bermain agresif hanya bisa membalaskan dua gol lewat tendangan Alexander Isak (43’), dan Jacob Murphy (90’). Kemenangan ini membuat Chelsea terus mendekat ke zona 10 besar klasemen sementara.

Berbicara setelah pertandingan, Pochettino mengatakan senang melihat performa anak asuhnya. Akan tetapi, pelatih berusia 52 tahun itu meminta The Blues tidak terlena dengan kemenangan ini. Dia menegaskan, Chelsea harus langsung memikirkan laga mendatang.

“Sepakbola, terkadang Anda menikmatinya dan terkadang Anda menderita,” kata Pochettino, dikutip dari BBC Internasional, Selasa (12/3/2024).

“Kami memainkan tim yang sangat bagus dengan pemain-pemain luar biasa, itu sangat sulit. Kami meraih kemenangan, namun kami terus menatap ke depan dan bergerak maju, yang paling penting adalah tiga poin,” sambungnya.