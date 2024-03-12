Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mauricio Pochettino Usai Chelsea Menang Tipis atas Newcastle United: Yang Penting 3 Poin!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |09:34 WIB
Mauricio Pochettino Usai Chelsea Menang Tipis atas Newcastle United: Yang Penting 3 Poin!
Laga Chelsea vs Newcastle United di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, bereaksi usai timnya menang tipis 3-2 atas Newcastle United di laga pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024. Dia menyebut hal terpenting adalah Chelsea sukses merebut tiga poin dalam laga ini.

Ya, Pochettino terlihat bahagia usai Chelsea Newcastle United 3-2. Bermain di Stamford Bridge, London, Inggris, pada Selasa (12/3/2024) dini hari WIB, tiga gol untuk Chelsea dicatatkan oleh Nicolas Jackson (6’), Cole Palmer (57’), dan Mykhailo Mudryk (76’).

Chelsea vs Newcastle United

Newcastle United yang bermain agresif hanya bisa membalaskan dua gol lewat tendangan Alexander Isak (43’), dan Jacob Murphy (90’). Kemenangan ini membuat Chelsea terus mendekat ke zona 10 besar klasemen sementara.

Berbicara setelah pertandingan, Pochettino mengatakan senang melihat performa anak asuhnya. Akan tetapi, pelatih berusia 52 tahun itu meminta The Blues tidak terlena dengan kemenangan ini. Dia menegaskan, Chelsea harus langsung memikirkan laga mendatang.

“Sepakbola, terkadang Anda menikmatinya dan terkadang Anda menderita,” kata Pochettino, dikutip dari BBC Internasional, Selasa (12/3/2024).

“Kami memainkan tim yang sangat bagus dengan pemain-pemain luar biasa, itu sangat sulit. Kami meraih kemenangan, namun kami terus menatap ke depan dan bergerak maju, yang paling penting adalah tiga poin,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658837/dukungan-penuh-presiden-berbuah-hasil-manis-di-sea-games-2025-vdc.webp
Dukungan Penuh Presiden Berbuah Hasil Manis di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/jay_idzes_kiri_dan_tarik_muharemovic_jadi_duet_s.jpg
Siap Lepas Jay Idzes, Sassuolo Buka Pintu Negosiasi dengan AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement