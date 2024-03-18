Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Liverpool di Piala FA 2023-2024: Seri 2-2, Laga Berlanjut ke Extra Time

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |00:31 WIB
Hasil Manchester United vs Liverpool di Piala FA 2023-2024: Seri 2-2, Laga Berlanjut ke <i>Extra Time</i>
Laga Manchester United vs Liverpool berlanjut ke extra time usai imbang 2-2 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

MANCHESTER - Hasil Manchester United vs Liverpool di Perempatfinal Piala FA 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Man United unggul duluan di menit ke-10 via Scott McTominay. Namun, Liverpool mampu membalikkan keadaan lewat gol Alexis Mac Allister (44') dan Mohamed Salah (45+2'). Antony (87') kemudian memaksa laga berlanjut ke extra time.

Mohamed Salah membawa Liverpool berbalik unggul 2-1 atas Manchester United (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah mencoba menggebrak di awal laga. Sontekan Aaron Wan-Bissaka dari dalam kotak penalti di menit kedua sayangnya masih terlalu pelan dan mengarah ke tangkapan Caoimhin Kelleher. Selang dua menit, gantian sepakan Marcus Rashford memaksa sang kiper melakukan penyelamatan.

Liverpool mengancam di menit kesembilan. Sepakan voli Mohamed Salah sayangnya masih melebar tipis saja dari gawang Andre Onana. Namun, Man United membuka keunggulan di menit ke-10! Berawal dari tendangan Alejandro Garnacho, bola ditepis Kelleher, dan disepak masuk McTominay!

Gol itu memicu semangat tuan rumah. Menit 24, tendangan bebas Bruno Fernandes masih melambung tipis di atas gawang Liverpool. Peluang hadir lagi bagi Man United di menit ke-31 lewat sundulan Victor Lindelof, tetapi bola bisa ditangkap Kelleher.

Kans lagi-lagi didapat menit ke-35. Sayangnya, tembakan McTominay dari dalam kotak penalti bisa ditepis kiper. Lalu, dari serangan balik, Luis Diaz melepas tembakan yang bisa diselamatkan Andre Onana di menit ke-36.

Wataru Endo sempat mencetak gol di menit ke-37. Namun, wasit menganulir lantaran ada pelanggaran offside dalam proses terjadinya gol itu. Liverpool benar-benar menyamakan skor di menit ke-44. Mac Allister sukses menaklukkan Onana dari dalam kotak penalti!

Tim tamu bahkan sukses membalikkan keadaan di injury time. Salah berhasil mencetak gol memanfaatkan bola muntah. Liverpool memimpin 2-1 atas Man United.

Babak Kedua

Selepas rehat, kedua kesebelasan bermain terbuka. Namun, Liverpool tetap lebih berbahaya. Mereka mendapat peluang di menit ke-56 lewat tembakan mentara Dominik Szoboszlai dari luar kotak penalti tetapi bisa ditepis Onana. Selang empat menit, tendangan bebas Mac Allister melambung tipis.

1 2
      
