HOME BOLA LIGA SPANYOL

Carlo Ancelotti Raih Kemenangan Ke-200 Bersama Real Madrid Usai Sikat Osasuna 4-2: Saya Sangat Bangga!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |07:49 WIB
Carlo Ancelotti Raih Kemenangan Ke-200 Bersama Real Madrid Usai Sikat Osasuna 4-2: Saya Sangat Bangga!
Carlo Ancelotti kala menangani Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

CARLO Ancelotti raih kemenangan ke-200 bersama Real Madrid usai sikat Osasuna 4-2 dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Dia pun mengaku sangat bangga dengan pencapaiannya tersebut.

Ya, Real Madrid sukses membungkam Osasuna dengan skor 4-2 di laga pekan ke-29 Liga Spanyol 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Stadion El Sadar, Sabtu 16 Maret 2024 malam WIB.

Real Madrid

Gol-gol Madrid tercipta lewat aksi Vinicius Junior (4', 64'), Dani Carvajal (18'), Brahim Diaz (61') menjadi pencetak gol kemenangan El Real. Sementara itu, Ante Budimir (7') dan Iker Munoz (90+1') memperkecil kekalahan untuk Osasuna.

Kemenangan atas Osasuna membuat Real Madrid semakin menjauh dari kejaran para rivalnya untuk memenangkan gelar Liga Spanyol 2023-2024. Pasalnya, Vinicius Junior dan kawan-kawan memuncaki klasemen sementara dengan 72 poin.

Selain mendapat poin penuh, Carlo Ancelotti juga sukses meraih kemenangan ke-200 sebagai pelatih Real Madrid. Ia pun merasa sangat bangga bisa meraih hal tersebut.

"Saya sangat bangga dengan semua kemenangan ini, saya sangat senang bisa menang di sini dan bermain dengan baik," kata Carlo Ancelotti, dikutip dari laman resmi Real Madrid, Minggu (17/3/2024).

