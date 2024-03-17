Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Akun Instagram Real Madrid Sempat Unggah Konten yang Dianggap Rasis ke Vinicius Jr!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |03:47 WIB
Akun Instagram Real Madrid Sempat Unggah Konten yang Dianggap Rasis ke Vinicius Jr!
Vinicius Jr kabarnya sempat ngambek gara-gara konten bernada rasisme di akun Real Madrid (Foto: Reuters/Vincent West)
A
A
A

AKUN Instagram Real Madrid sempat mengunggah sebuah konten yang dianggap sebagai tindakan rasisme kepada Vinicius Jr! Kabarnya, sang pemain sampai ngambek dan ogah merumput untuk Los Blancos.

Wartawan ESPN, Gustavo Hofman, menyebut Vinicius dan Madrid sedang bersitegang. Gara-garanya, akun media sosial Instagram resmi klub @realmadrid, mengunggah konten bernada rasisme.

Sundulan Vinicius Jr membuat skor laga Real Madrid vs Almeria sama kuat 2-2 (Foto: Reuters/Isabel Infantes)

Dalam unggahan itu, terlihat Vinicius tengah mencium logo klub di seragamnya. Namun, tepat di bawah gambar tersebut, ada stiker DJ Israel bernama Vini Vici.

Masalahnya, stiker itu seperti menggambarkan evolusi manusia sesuai teori Darwin. Dari seekor monyet, sosok di gambar itu lalu menjadi manusia yang berdiri tegak.

Unggahan tersebut memang sudah dihapus. Akan tetapi, Vinicius kabarnya sempat melihat konten itu dan naik pitam. Ia menyampaikan protes keras ke petinggi klub, bahkan ngambek dan mengancam tidak mau diturunkan saat menghadapi Valencia di Liga Spanyol 2023-2024.

Guna menenangkan sang pemain, CEO Real Madrid Jose Angel Sanchez sampai turun tangan. Ia mengklarifikasi situasi yang terjadi dan menjamin kepada Vinicius, pihak klub sangat berkomitmen memerangi rasisme.

Halaman:
1 2
      
