HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid vs Girona: Carlo Ancelotti Pastikan Vinicius Jr dan Antonio Rudiger Siap Main

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |12:38 WIB
Real Madrid vs Girona: Carlo Ancelotti Pastikan Vinicius Jr dan Antonio Rudiger Siap Main
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Carlo Ancelotti mengungkapkan kondisi dua pemain andalan Real Madrid, Vinicius Junior dan Antonio Rudiger menjelang laga kontra Girona. Seperti diketahui, kedua pemain sempat absen di laga Real Madrid sebelumnya.

Los Blancos -julukan Real Madrid- akan menjamu Girona di pertandingan pekan ke-24 Liga Spanyol 2023/2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (11/2/2024) dini hari.

Laga antara Real Madrid dan Girona diprediksi berlangsung ketat, karena kedua tim bertekad untuk meraih kemenangan demi menjaga asa menjuarai Liga Spanyol musim ini. Los Blancos sedang memuncaki klasemen sedang 58 poin, sedangkan Girona di tempat kedua dengan 56 angka.

Menjelang laga nanti, Carlo Ancelotti mengatakan Vinicius Junior sudah bisa kembali bermain. Sebab, penyerang Timnas Brasil itu sempat absen saat Real Madrid imbang 1-1 dengan Atletico Madrid.

"Ya. Tidak diragukan lagi, Vinicius siap bermain 90 menit," kata Carlo Ancelotti dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (10/2/2024).

Pelatih asal Italia itu menjelaskan Antonio Rudiger sudah merasa baik, setelah menjalani pemulihan cedera. Namun, Carlo Ancelotti mengatakan masih harus menunggu kondisi bek Timnas Jerman itu untuk diturunkan saat melawan Girona.

Halaman:
1 2
      
