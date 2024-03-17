Hasil Piala FA 2023-2024: Scott McTominay Bawa Manchester United Ungguli Liverpool 1-0!

MANCHESTER - Hasil Piala FA 2023-2024 antara Manchester Untied vs Liverpool sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu untuk sementara menghasilkan skor 1-0 untuk tuan rumah.

Gol bagi Iblis Merah dihasilkan Scott McTominay di menit ke-10. Pemain asal Skotlandia itu sukses menuntaskan peluang yang bagus untuk membawa timnya memimpin.

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah mencoba menggebrak di awal laga. Sontekan Aaron Wan-Bissaka dari dalam kotak penalti di menit kedua sayangnya masih terlalu pelan dan mengarah ke tangkapan Caoimhin Kelleher. Selang dua menit, gantian sepakan Marcus Rashford memaksa sang kiper melakukan penyelamatan.

Liverpool mengancam di menit kesembilan. Sepakan voli Mohamed Salah sayangnya masih melebar tipis saja dari gawang Andre Onana. Namun, Man United membuka keunggulan di menit ke-10! Berawal dari tendangan Alejandro Garnacho, bola ditepis Kelleher, dan disepak masuk McTominay!