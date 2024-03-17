Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Piala FA 2023-2024: Scott McTominay Bawa Manchester United Ungguli Liverpool 1-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |22:49 WIB
Hasil Piala FA 2023-2024: Scott McTominay Bawa Manchester United Ungguli Liverpool 1-0!
Scott McTominay membawa Manchester United memimpin 1-0 atas Liverpool (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

MANCHESTER - Hasil Piala FA 2023-2024 antara Manchester Untied vs Liverpool sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu untuk sementara menghasilkan skor 1-0 untuk tuan rumah.

Gol bagi Iblis Merah dihasilkan Scott McTominay di menit ke-10. Pemain asal Skotlandia itu sukses menuntaskan peluang yang bagus untuk membawa timnya memimpin.

Manchester United vs Liverpool di Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah mencoba menggebrak di awal laga. Sontekan Aaron Wan-Bissaka dari dalam kotak penalti di menit kedua sayangnya masih terlalu pelan dan mengarah ke tangkapan Caoimhin Kelleher. Selang dua menit, gantian sepakan Marcus Rashford memaksa sang kiper melakukan penyelamatan.

Liverpool mengancam di menit kesembilan. Sepakan voli Mohamed Salah sayangnya masih melebar tipis saja dari gawang Andre Onana. Namun, Man United membuka keunggulan di menit ke-10! Berawal dari tendangan Alejandro Garnacho, bola ditepis Kelleher, dan disepak masuk McTominay!

