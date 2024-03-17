Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Link Live Streaming Manchester United vs Liverpool di Perempatfinal Piala FA 2023-2024, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |20:29 WIB
Link Live Streaming Manchester United vs Liverpool di Perempatfinal Piala FA 2023-2024, Klik di Sini!
Manchester United akan menjamu Liverpool di perempatfinal Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Manchester United vs Liverpool di perempatfinal Piala FA 2023-2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan hari ini, Minggu (17/3/2024) mulai pukul 22.30 WIB.

Liverpool melaju ke babak delapan besar usai mengalahkan Southampton. The Reds -julukan Liverpool- menang meyakinkan dengan skor akhir 3-0.

Tiga gol Liverpool dicetak Lewis Koumas (44') dan Jayden Danns (73', 88'). Kemenangan telak itu jadi modal bagus pasukan Jurgen Klopp untuk bertamu ke markas Manchester United.

Sementara itu, Setan Merah melangkah ke perempatfinal setelah menang tipis 1-0 atas Nottingham Forest. Gol tunggal Casemiro di menit-menit akhir cukup membawa pasukan Erik ten Hag melaju ke babak berikutnya.

Manchester United diuntungkan karena akan bermain di kandang sendiri pada babak perempat final Piala FA 2023-2024. Sementara The Reds harus melakukan persiapan lebih untuk menghadapi tekanan suporter tuan rumah.

Jelang laga tersebut, salah satu penggawa The Reds, Dominik Szoboszlai mengatakan timnya tak gentar bermain di Old Trafford.Szoboszlai memastikan Liverpool siap bermain menyerang di laga nanti.

