HOME BOLA LIGA INGGRIS

Piala FA 2023-2024: Erik ten Hag Isyaratkan Turunkan Mason Mount

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |18:06 WIB
Piala FA 2023-2024: Erik ten Hag Isyaratkan Turunkan Mason Mount
Penggawa Manchester United, Mason Mount (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Erik Ten Hag menyambut baik pulihnya Mason Mount dari cedera panjang. Dia pun yakin Mount bakal membuktikan kualitasnya ketika mendapatkan kesempatan bermain termasuk saat Manchester United menghadapi Liverpool di perempatfinal Piala FA 2023-2024 nanti.

Mount didatangkan dari Chelsea pada musim panas tahun lalu dengan mahar 64 juta Euro (Rp1,09 triliun) dan langsung mengenakan nomor tujuh legendaris Man United. Namun, sejak itu penampilannya masih jauh dari ekspektasi.

Serangkaian cedera panjang membuat Mount belum memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan diri. Sejauh ini, dia baru mencatatkan 12 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan satu gol saja.

Akan tetapi, pada pekan ini pemain asal Inggris itu telah berlatih lagi bersama tim utama Setan Merah -julukan Man United- setelah cedera sejak pertengahan November lalu. Dia pun diprediksi bakal masuk ke dalam skuad yang akan melawan Liverpool di Old Trafford dalam laga perempat final Piala FA 2023/2024 pada hari ini, Minggu (17/3/2024) pukul 22.30 WIB.

Ten Hag pun sangat yakin Mount bakal membuktikan kualitasnya di Man United setelah pulih dari cedera. Dia optimis pemain berusia 25 tahun itu bakal menjadi pemain kunci bagi timnya.

“Saya yakin dia akan melakukannya (jadi pemain kunci Man United). Dia tidak punya kesempatan untuk membuktikan hal ini, tapi dia akan menjadi pemain yang sangat bagus untuk Manchester United,” kata Ten Hag dilansir dari laman resmi Man United, Minggu (17/3/2024).

Halaman:
1 2
      
