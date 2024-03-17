Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bernardo Silva Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester City Lolos ke Semifinal Piala FA 2023-2024, Guardiola: Semua Orang Mencintainya!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |10:53 WIB
Bernardo Silva Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester City Lolos ke Semifinal Piala FA 2023-2024, Guardiola: Semua Orang Mencintainya!
Bernardo Silva kala membela Manchester City. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENGGAWA Manchester City, Bernardo Silva, banjir pujian usai menjadi pahlawan timnya lolos ke semifinal Piala FA 2023-2024. Salah satunya dari sang pelatih, Josep Guardiola.

Ya, Manchester City berhasil menyingkirkan Newcastle United dengan skor 2-0 di babak perempatfinal Piala FA di Etihad Stadium, Minggu (17/3/2024) dini hari WIB. Bernardo Silva menjadi pahlawan kemenangan The Citizens, setelah membuat Brace pada menit 13 dan 31.

Bernardo Silva

Guardiola pun mengakui semua orang di Manchester City mencintai Bernardo Silva. Bahkan, ia menilai gelandang berusia 29 tahun itu sangat penting untuk The Citizens.

"Semua orang mencintainya, dan kami menginginkannya. Dia sangat penting bagi kami," kata Pep Guardiola, dikutip dari laman resmi Manchester City, Minggu (17/3/2024).

"Saya telah mengatakan berkali-kali betapa pentingnya Bernardo secara pribadi dan dalam hal sepakbola,” lanjutnya.

