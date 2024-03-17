Advertisement
LIGA INGGRIS

Manchester City Tembus Semifinal Piala FA 2023-2024, Phil Foden Sebut The Citizens Masih Lapar Trofi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |03:09 WIB
Manchester City Tembus Semifinal Piala FA 2023-2024, Phil Foden Sebut <i>The Citizens</i> Masih Lapar Trofi
Phil Foden memastikan Manchester City masih lapar akan raihan trofi (Foto: Reuters/Lee Smith)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester City sukses menembus semifinal Piala FA 2023-2024 usai mengalahkan Newcastle United 2-0. Phil Foden menyebut timnya masih lapar akan raihan trofi setelah masa keemasan yang dicapai sepanjang 2023.

Laga perempatfinal Piala FA 2023-2024 itu berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Minggu (17/3/2024) dini hari WIB. Manchester Biru menang 2-0 berkat gol Bernardo Silva (13', 31').

Bernardo Silva membuka keunggulan Manchester City atas Newcastle United 1-0 di Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Lee Smith)

Hasil itu membawa sang juara bertahan menembus semifinal Piala FA 2023-2024. Man City pun masih berpeluang besar mengulangi capaian treble winners musim lalu, mengingat laju di Liga Inggris dan Liga Champions pun cukup kencang.

Bicara soal pertandingan melawan Newcastle, Foden merasa tim tuan rumah sukses mengendalikan permainan selama 90 menit. Kendati lawan bertahan cukup dalam, anak asuh Pep Guardiola disebutnya mampu menemukan momentum yang tepat untuk menyerang.

"Saya pikir kami mengontrol pertandingan dengan sangat baik. Kami mendominasi penguasaan bola dan berusaha mencari momen yang tepat untuk menyerang, dan itu kami lakukan dengan baik," kata Foden usai laga, mengutip dari BBC, Minggu (17/3/2024).

Lebih lanjut, penggawa Timnas Inggris itu ditanya soal apakah Man City masih lapar akan trofi setelah merebut lima gelar sepanjang 2023. Foden menjawab pertanyaan itu dengan tegas.

Halaman: 1 2
1 2
      
