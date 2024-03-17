Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jurgen Klopp Girang Mohamed Salah Pulih Jelang Manchester United vs Liverpool di Piala FA 2023-2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |04:50 WIB
Jurgen Klopp Girang Mohamed Salah Pulih Jelang Manchester United vs Liverpool di Piala FA 2023-2024
Mohamed Salah siap tempur melawan Manchester United (Foto: Reuters/Lee Smith)
A
A
A

LIVERPOOL - Jurgen Klopp cukup senang melihat Mohamed Salah sudah pulih betul dari cedera jelang laga Manchester United vs Liverpool di Piala FA 2023-2024. Sebab, sang pemain punya rekor apik saat melawan Iblis Merah.

Manchester United akan menghadapi Liverpool di perempatfinal Piala FA 2023-2024. Laga itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (17/3/2024) pukul 22.30 WIB.

Tembakan Mohamed Salah gagal membuahkan gol di laga Liverpool vs Manchester United (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Jelang laga itu, Salah sudah dinyatakan pulih dari cedera. Ia bahkan tampil 90 menit di laga leg II 16 besar Liga Europa 2023-2024 melawan Sparta Praha yang berkesudahan 6-1 di Stadion Anfield.

Kembalinya Salah jelas menjadi angin segar bagi Klopp. Apalagi, pemain asal Mesir itu langsung memberi bukti dengan torehan satu gol serta beberapa kali membidani lahirnya gol Liverpool.

"Sangat bagus (Salah kembali). Andal lihat laga kemarin? Dia mencetak gol, lalu terlibat pada penciptaan gol lainnya. Eksepsional. Mo adalah pemain berkualitas," puji Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Minggu (17/3/2024).

"Tanyakan kepadanya apa yang dia sukai dari laga melawan Manchester United. Namun, lebih banyak kita bicara soal ini, tampaknya itu sulit terjadi lagi," tukas pria asal Jerman itu.

Halaman: 1 2
1 2
      
