HOME BOLA LIGA CHAMPION

Barcelona Singkirkan Napoli, Xavi Hernandez Puji Debut Bek Muda Blaugrana di Liga Champions 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |05:25 WIB
Barcelona Singkirkan Napoli, Xavi Hernandez Puji Debut Bek Muda Blaugrana di Liga Champions 2023-2024
Pau Cubarsi saat berduel dengan stiker Napoli, Victor Osimhen (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Bek muda Barcelona, Pau Cubarsi, mendapat pujian langsung dari pelatih Xavi Hernandez. Pemain 17 tahun itu tampil gemilang pada laga debutnya di Liga Champions 2023-2024 saat Barcelona menyingkirkan Napoli di babak 16 besar.

Blaugrana -julukan Barcelona- menang 3-1 saat menjamu Napoli di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Rabu (13/3/2024) dini hari WIB. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Barcelona ke perempat final usai menang agregat 4-2 atas Partenopei -julukan Napoli.

Namun dibalik kemenangan itu, nama Cubarsi menjadi sorotan. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mempercayai bek muda berusia 17 tahun itu untuk tampil penuh di laga yang bisa dibilang krusial. Dalam laga tersebut, Cubarsi yang berduet dengan Ronald Araujo sukses bikin Victor Osimhen tak berkutik.

Berkomentar soal performa Cubarsi, Xavi sangat puas dengan performa anak asuhnya itu. Pelatih asal Spanyol ini menilai kalau performa Cubarsi sangat tenang, baik, dan solid dalam transisi ke menyerang maupun bertahan.

“Saat dia menguasai bola, detak jantung saya tidak naik. Saat dia menguasai bola, saya benar-benar santai. Itulah ringkasan terbaik dari Pau Cubarsí,” kata Xavi, dilansir dari ESPN, Rabu (13/3/2024).

“Dia tidak gugup. Cara dia bermain dari belakang sungguh luar biasa. Dia selalu menemukan pemain bebas, terhubung dengan baik dengan gelandang. Dia memiliki ketenangan untuk menghasilkan gerakan menyerang dari pertahanan. Sungguh spektakuler melihatnya bermain,” sambungnya.

