HOME BOLA LIGA CHAMPION

Mampu Bawa Barcelona Kembali ke Perempatfinal Liga Champions, Joao Cancelo Bangga

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |08:28 WIB
BARCELONA – Penggawa Barcelona, Joao Cancelo, mengaku senang dan bangga karena berhasil membawa timnya lolos ke babak perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Hal tersebut jelas menjadi kabar baik, terutama mengingat dalam empat musim terakhir, tim berjuluk Blaugrana itu selalu gagal menembus babak perempatfinal.

Kepastian Barcelona lolos ke perempatfinal Liga Champions 2023-2024 bermula dari kemenangan 3-1 Blaugrana atas Napoli di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Rabu (13/3/2024) dini hari WIB.

Blaugrana -julukan Barcelona- berhasil memimpin dua gol terlebih dahulu melalui Fermin Lopez (15'), Joao Cancelo (17'), tetapi Amir Rrahmani (30') mampu memperkecil ketertinggalan Napoli. Namun, Robert Lewandowski (83') menutup kemenangan Barcelona.

Barcelona pun sukses menyingkirkan Napoli dari Liga Champions 2023-2024, setelah menang agregat 4-2. El Barca pun memastikan satu tempat ke babak perempatfinal Liga Champions musim ini.

Barcelona vs Napoli

Sementara selepas pertandingan, Joao Cancelo mengaku Barcelona akan memikirkan undian babak selanjutnya. Namun, ia senang timnya bisa kembali tampil di babak perempat final Liga Champions usai empat musim terakhir tak mampu menembus babak tersebut.

"Sekarang kami berpikir tentang undian pada hari Jumat, klub ini layak berada di antara delapan tim terbaik di Eropa dan setelah empat tahun kami kembali ke sana," kata Joao Cancelo dikutip dari Tuttomercato, Rabu (13/3/2024).

Halaman:
1 2
      
