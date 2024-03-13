Xavi Hernandez Puas Barcelona Kalahkan Napoli di Liga Champions 2023-2024

BARCELONA - Xavi Hernandez puas Barcelona berhasil mengalahkan Napoli di Liga Champions 2023-2024. Tampil mendominasi, Xavi menilai para pemainnya bermain maksimal di laga tersebut.

Barcelona sukses meraih kemenangan 3-1 atas Napoli di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023/2024 di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Rabu (13/3/2024) dini hari WIB. Fermin Lopez (15'), Joao Cancelo (17'), dan Robert Lewandowski (83') menjadi pencetak gol kemenangan Blaugrana, sedangkan Amir Rrahmani (30') hanya mampu memperkecil kekalahan tim tamu.

Hasil tersebut membuat Barcelona lolos ke babak selanjutnya Liga Champions musim ini. Sebab, El Barca unggul agregat 4-2 atas Napoli.

Sementara selepas pertandingan, Xavi Hernandez mengatakan para pemain Barcelona tampak menikmati jalannya laga. Bahkan, bermain di hadapan penggemar sendiri timnya mengeluarkan semua kemampuan terbaik.

"Kami memainkan pertandingan yang hebat. Tim saya mengerahkan seluruh kemampuan yang ada," kata Xavi Hernandez dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (13/3/2024).

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan mengaku bangga dengan performa Barcelona, karena bisa mendominasi jalannya laga. Keberhasilan mengalahkan Napoli membuat Xavi Hernandez menilai timnya layak menikmati hasil tersebut.